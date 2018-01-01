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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 444,300
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.

Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.

  • Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
  • метро Хузури - 1.9 км
  • метро Малтепе - 2 км
  • ТЦ Hilltown - 4.8 км
  • ТЦ Piazza AVM - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 444,300
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Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе Маслак, центре европейского Стамбула. Специально разработан для тихой семейной жизни, роскошный жилой комплекс, без коммерческих офисов. Титульный акт готов, и проект соответствует требованиям получения гражданства посредством инвестиций. Положительные инвестиционные показатели, ожидаемое минимальное увеличение цены недвижимости в регионе на 50 % в течение 5 лет. Ваша новая роскошная резиденция недалеко от финансового и делового мира города, подойдите ближе!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален).

Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами.

Окончание строительства - февраль 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на автомагистрали Е-5.

  • Пляж - 1 км
  • Школа - 2 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Станция метро - 500 метров
  • Центр города - 30 км
  • Аэропорт - 20 км
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 1 линии - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1, 5+2. Площадь апартаментов от 63 до 291 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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