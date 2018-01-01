Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 444,300
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О комплексе
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.
Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.Преимущества
Подходит для получения гражданства Турции.
На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.Расположение и объекты поблизости
Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.
- Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
- метро Хузури - 1.9 км
- метро Малтепе - 2 км
- ТЦ Hilltown - 4.8 км
- ТЦ Piazza AVM - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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