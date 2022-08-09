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Жилой комплекс Ferreira Cardoso

Tamega e Sousa, Португалия
от € 215,000
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Жилой комплекс Ferreira Cardoso
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О комплексе

Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города. 

 

Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.

 

Комплекс включает в себя:

- 1 коммерческое помещение

- 8 квартир - студий

- 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой

- 1 квартира с 2 спальнями

 

Каждая квартира оснащена:

- Кондиционером

- Видеодомофоном

- Бронированной дверью

- Душевым поддоном

- Природным газом

 

Кухни оборудованы следующей техникой:

- Плитой

- Духовкой

- Вытяжкой

- Посудомоечной машиной

- Холодильником

- Тепловым насосом


 

Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.

 

Находится в:

- 350 метров от станции метро Heroismo

- 1 км от моста Infante Dom Henrique

- 1,3 км от исторического центра города.

- 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira

 

Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза”

Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Студия
Площадь, м² 42.0 – 47.0
Цена за м², € 5 124 – 5 734
Цена квартиры, € 250 000
Квартиры Магазин
Площадь, м² 383.0
Цена за м², € 1 761
Цена квартиры, € 700 000
Местонахождение новостройки
Tamega e Sousa, Португалия
Инфраструктура рядом
Метро 350 м
Аэропорт 20 000 м
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Квартиры с архитектурой Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, акустическому и тепловому комфорту круглый год.

Состоит из студий, квартир с одной и двумя спальнями, идеально спроектированных для современного одиночного или парного проживания, для жизни или инвестиций в двух разных блоках (A и B).

В квартирах есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая.

Строительство зданий планируется завершить к маю 2023 года 
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Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом.

Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт.

В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции.

Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество.

Его отделка включает
- Алюминиевые рамы с термической резкой; 
- Электрические жалюзи; 
- Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры; 
- Электрический подогрев пола в туалете и на кухне; 
- Электрический полотенцесушитель в туалете; 
- Предварительная установка кондиционера; 
- Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L; 
- Двери и шкафы отделаны полуламинатом; 
- Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов; 
- Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель; 
- Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная; 
- Керамическая плитка Pameza или аналогичная; 
- Деревянный пол TARKKET или аналогичный; 
- Барбекю, встроенное в балкон на кухне; 
- Цветной видеодомофон; 
- Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру; 
- Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы; 
- Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом; 


 Он расположен всего в:

- 150 м от детского сада Fojo;
- 900 м от супермаркета;
- 1 км от больницы São Camilo;
- 1,5 км от медицинского центра Portimão;
- 1,5 км от реки Arade.

Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!
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Подходит для программы GOLDEN VISA 500K

Комплекс с отличным расположением в Лиссабоне, новое 16-этажное жилое здание с видом на реку и парк.

Этот жилой комплекс предлагает ряд привлекательных вариантов, предназначенных для проживания людей разного возраста. С современным подходом, это здание продумано чтобы предоставить максимальный комфорт семьям.

Эти светлые и элегантные квартиры, с террасами и балконами, с тщательно продуманными деталями в соответствии с высочайшими стандартами качества. 

Имеются квартиры с 1,2,3 и 5 спальнями, а также Дуплекс и пентхаусы.
Владельцы квартир также получат доступ к эксклюзивному частному клубу.

В жилом комплексе есть открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, зеленая территория, детская площадка, служба безопасности и видеонаблюдение.

Расположение:

9,7 км от площади Comércio;
900 м от вокзала Oriente;
600 м от центра Vasco da Gama;
4 км от аэропорта Лиссабона.
 

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