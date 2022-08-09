Жилой комплекс Ferreira Cardoso
О комплексе
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города.
Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.
Комплекс включает в себя:
- 1 коммерческое помещение
- 8 квартир - студий
- 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой
- 1 квартира с 2 спальнями
Каждая квартира оснащена:
- Кондиционером
- Видеодомофоном
- Бронированной дверью
- Душевым поддоном
- Природным газом
Кухни оборудованы следующей техникой:
- Плитой
- Духовкой
- Вытяжкой
- Посудомоечной машиной
- Холодильником
- Тепловым насосом
Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.
Находится в:
- 350 метров от станции метро Heroismo
- 1 км от моста Infante Dom Henrique
- 1,3 км от исторического центра города.
- 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira
Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза”
Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.
|Метро
|350 м
|Аэропорт
|20 000 м