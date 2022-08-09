Жилой комплекс Ferreira Cardoso

Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города.

Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.

Комплекс включает в себя:

- 1 коммерческое помещение

- 8 квартир - студий

- 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой

- 1 квартира с 2 спальнями

Каждая квартира оснащена:

- Кондиционером

- Видеодомофоном

- Бронированной дверью

- Душевым поддоном

- Природным газом

Кухни оборудованы следующей техникой:

- Плитой

- Духовкой

- Вытяжкой

- Посудомоечной машиной

- Холодильником

- Тепловым насосом





Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.

Находится в:

- 350 метров от станции метро Heroismo

- 1 км от моста Infante Dom Henrique

- 1,3 км от исторического центра города.

- 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira

Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза”

Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.