Жилой комплекс Saburtalo Residence
Тбилиси, Грузия
от € 64,208
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О комплексе
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон открываются панорамные виды на город.
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 91.1 – 104.9
Цена за м², € 705 – 713
Цена квартиры, € 64 208 – 74 478
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 120.8
Цена за м², € 877
Цена квартиры, € 105 889
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 178.8
Цена за м², € 676
Цена квартиры, € 120 886
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия
Инфраструктура рядом
|Магазин
|100 м
|Торговый центр
|900 м
|Детский сад
|200 м
|Школа
|300 м
|Аэропорт
|20 000 м
|Остановка транспорта
|100 м
|Метро
|800 м
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский
Грузия
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