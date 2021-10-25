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Жилой комплекс Saburtalo Residence

Тбилиси, Грузия
от € 64,208
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Жилой комплекс Saburtalo Residence
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О комплексе

Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон открываются панорамные виды на город.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 91.1 – 104.9
Цена за м², € 705 – 713
Цена квартиры, € 64 208 – 74 478
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 120.8
Цена за м², € 877
Цена квартиры, € 105 889
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 178.8
Цена за м², € 676
Цена квартиры, € 120 886
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия
Инфраструктура рядом
Магазин 100 м
Торговый центр 900 м
Детский сад 200 м
Школа 300 м
Аэропорт 20 000 м
Остановка транспорта 100 м
Метро 800 м
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Жилой комплекс Saburtalo Residence
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Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море.

Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.
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Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня!

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  1. Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive.
  2. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts.
  3. Под управлением ведущего в мире отельного оператора
  4. От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village.
  5. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией.
  6. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки.
  7. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
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