  Жилой комплекс BI RESIDENCE

Жилой комплекс BI RESIDENCE

Батуми, Грузия
$52,000
ID: 26
Дата обновления: 12.11.2021

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Панельный
  • Количество этажей
    18

О комплексе

Строительная компания KASKO с многолетним опытом в сфере строительства представляет новый проект, созданный по инновационным стандартам, в соответствии с новыми регуляциями качества строительства на рынке Грузии - многофункциональный комплекс BI RESIDENCE

BI RESIDENCE – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом центре Батуми, на новом Бульваре. Преимущество комплекса – соответствие международным стандартам качества; сотрудничество с Управляющей компанией BI Management - лидером управления на рынке Батуми. Клиентам предлагается сдача гостиничных апартаментов посредством уникального ИТ решения позволяющего разместить ваш объект на более чем 100+ арендных площадок, таких как Booking.com, Expidia, Airbnb и другие.

Это единственный проект в Батуми, управляющая компания которого предоставляет доступ в личный кабинет собственника, где вы можете видеть ваш доход от аренды, процент загруженности, источники привлечения клиентов и оплачивать все коммунальные услуги, не вставая с дивана и получать прибыль от управления апартаментом.

Для жителей комплекса предоставляется Озелененный двор со сквером и аттракционом для детей; инфраструктурой включающей в себя закрытый бассейн, сауну, джакузи, летний кинотеатр на 18 этаже и Пиано Кафе-бар с террассой.

В комплексе присутствует подземный паркинг, озелененная веранда общего пользования и прекрасный вид на море со всех апартаментов. С 7го этажа для клиентов доступны панорамные виды на горы и море.

Высококачественный теплоизолированный фасад с тепло непроницаемыми стеклами;

Бесплатные электрические автобусы, сезонно.

Собственникам апартаментов Гарантия дохода - 8% годовых.

В комплексе BI RESIDENCE предусмотрено 3 лифта международного бренда Mitsibishi.

24 часовое административное, обслуживание с системой видео наблюдения и безопасности.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 48.0
Цена за м², USD 1,083
Цена квартиры, USD 52,000

