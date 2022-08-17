Как в Дубае, но дешевле и в Грузии? В Батуми строится амбициозный проект Alliance Centropolis
Буквально несколько лет назад Грузия стала открытием для инвесторов. Сейчас эта страна входит в перечень самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость. Такой интерес со стороны покупателей подстегивает рынок к развитию, и в крупных городах этой страны появляется все больше действительно интересных проектов. Именно о таком проекте сегодня в материале Realting.com.
Чем интересен комплекс?
Дубай прославился на весь мир своими невероятными проектами: самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа, второе по высоте здание в мире — башня Emirates Park Towers, отель «Парус» и т.д. Пожалуй, это один из немногих городов мира, который можно легко узнать по шпилям небоскребов и невероятным сооружениям, которые будто идут вразрез с законами физики.
Однако в последнее время и другие города стали воплощать в жизнь интересные и современные проекты. Так, например, в Батуми начато строительство очень необычного жилого комплекса — Alliance Centropolis.
По архитектуре проект представляет собой три башни, объединенных общим основанием. Именно в этом основании будет располагаться торгово-выставочный комплекс, зона отдыха, бары, рестораны и т.д. Комплекс будет расположен на первой береговой линии, а это значит, что у его жильцов вся туристическая инфраструктура будет находиться в шаговой доступности.
В объявлении указано, что этот комплекс будет построен в партнерстве с Ассоциацией Центров Международной Торговли, а это значит, что в Грузии появится уникальный региональный центр MICE-туризма. При этом всего в мире насчитывается более 300 Мировых торговых центров (WTC).
Это действительно уникальный проект с точки зрения масштаба, который, помимо жилой зоны, будет включать в себя:
- Первый выставочный центр Всемирного торгового центра в регионе;
- Высококлассные инвестиционные квартиры в собственности;
- 5-звездочный Международный гостиничный бренд и казино;
- Бизнес-центр класса А;
- Торговый центр класса А;
- Зону отдыха площадью 10,000 кв.м.
- 3 уровня подземного паркинга
- Первоклассные бары и рестораны
- Развлекательный центр и кинотеатр
- Бассейны.
Планируется, что строительство всего проекта будет завершено в 2026 году.
Что предлагает продавец?
Как часто бывает, на начальном этапе строительства стоимость квадратного метра анонсирована как самая низкая. Сейчас купить новостройку в Батуми в этом проекте можно по цене от $1325 за «квадрат». Для привлечения покупателей застройщик предлагает различные варианты по оплате. Например, первоначальный взнос составляет 20%, а оставшаяся сумма будет разделена на 48 месяцев по беспроцентной рассрочке.
Еще один интересный момент для инвесторов. Собственник квартиры может получить доступ к более чем 3 200 курортам по всему миру, обменяв на доступ в свою квартиру.
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