Буквально несколько лет назад Грузия стала открытием для инвесторов. Сейчас эта страна входит в перечень самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость. Такой интерес со стороны покупателей подстегивает рынок к развитию, и в крупных городах этой страны появляется все больше действительно интересных проектов. Именно о таком проекте сегодня в материале Realting.com.

Чем интересен комплекс?

Дубай прославился на весь мир своими невероятными проектами: самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа, второе по высоте здание в мире — башня Emirates Park Towers, отель «Парус» и т.д. Пожалуй, это один из немногих городов мира, который можно легко узнать по шпилям небоскребов и невероятным сооружениям, которые будто идут вразрез с законами физики.

Однако в последнее время и другие города стали воплощать в жизнь интересные и современные проекты. Так, например, в Батуми начато строительство очень необычного жилого комплекса — Alliance Centropolis. 
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
€185,206
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 23/50 Этаж

По архитектуре проект представляет собой три башни, объединенных общим основанием. Именно в этом основании будет располагаться торгово-выставочный комплекс, зона отдыха, бары, рестораны и т.д. Комплекс будет расположен на первой береговой линии, а это значит, что у его жильцов вся туристическая инфраструктура будет находиться в шаговой доступности.

В объявлении указано, что этот комплекс будет построен в партнерстве с Ассоциацией Центров Международной Торговли, а это значит, что в Грузии появится уникальный региональный центр MICE-туризма. При этом всего в мире насчитывается более 300 Мировых торговых центров (WTC). 

Это действительно уникальный проект с точки зрения масштаба, который, помимо жилой зоны, будет включать в себя: 

  • Первый выставочный центр Всемирного торгового центра в регионе; 
  • Высококлассные инвестиционные квартиры в собственности; 
  • 5-звездочный Международный гостиничный бренд и казино; 
  • Бизнес-центр класса А; 
  • Торговый центр класса А;
  • Зону отдыха площадью 10,000 кв.м.
  • 3 уровня подземного паркинга
  • Первоклассные бары и рестораны
  • Развлекательный центр и кинотеатр
  • Бассейны.

Планируется, что строительство всего проекта будет завершено в 2026 году.

Жилой комплекс Alliance CentropolisНовый жилой комплекс Alliance Centropolis

Что предлагает продавец?

Как часто бывает, на начальном этапе строительства стоимость квадратного метра анонсирована как самая низкая. Сейчас купить новостройку в Батуми в этом проекте можно по цене от $1325 за «квадрат». Для привлечения покупателей застройщик предлагает различные варианты по оплате. Например, первоначальный взнос составляет 20%, а оставшаяся сумма будет разделена на 48 месяцев по беспроцентной рассрочке. 

Еще один интересный момент для инвесторов. Собственник квартиры может получить доступ к более чем 3 200 курортам по всему миру, обменяв на доступ в свою квартиру. 

ЖК Alliance Centropolis в БатумиЖилой комплекс Alliance Centropolis в Грузии

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