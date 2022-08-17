Как в Дубае, но дешевле и в Грузии? В Батуми строится амбициозный проект Alliance Centropolis

Буквально несколько лет назад Грузия стала открытием для инвесторов. Сейчас эта страна входит в перечень самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость. Такой интерес со стороны покупателей подстегивает рынок к развитию, и в крупных городах этой страны появляется все больше действительно интересных проектов. Именно о таком проекте сегодня в материале Realting.com.

Чем интересен комплекс?

Дубай прославился на весь мир своими невероятными проектами: самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа, второе по высоте здание в мире — башня Emirates Park Towers, отель «Парус» и т.д. Пожалуй, это один из немногих городов мира, который можно легко узнать по шпилям небоскребов и невероятным сооружениям, которые будто идут вразрез с законами физики.

Однако в последнее время и другие города стали воплощать в жизнь интересные и современные проекты. Так, например, в Батуми начато строительство очень необычного жилого комплекса — Alliance Centropolis.

По архитектуре проект представляет собой три башни, объединенных общим основанием. Именно в этом основании будет располагаться торгово-выставочный комплекс, зона отдыха, бары, рестораны и т.д. Комплекс будет расположен на первой береговой линии, а это значит, что у его жильцов вся туристическая инфраструктура будет находиться в шаговой доступности.

В объявлении указано, что этот комплекс будет построен в партнерстве с Ассоциацией Центров Международной Торговли, а это значит, что в Грузии появится уникальный региональный центр MICE-туризма. При этом всего в мире насчитывается более 300 Мировых торговых центров (WTC).

Это действительно уникальный проект с точки зрения масштаба, который, помимо жилой зоны, будет включать в себя:

Первый выставочный центр Всемирного торгового центра в регионе;

Высококлассные инвестиционные квартиры в собственности;

5-звездочный Международный гостиничный бренд и казино;

Бизнес-центр класса А;

Торговый центр класса А;

Зону отдыха площадью 10,000 кв.м.

3 уровня подземного паркинга

Первоклассные бары и рестораны

Развлекательный центр и кинотеатр

Бассейны.

Планируется, что строительство всего проекта будет завершено в 2026 году.

Что предлагает продавец?

Как часто бывает, на начальном этапе строительства стоимость квадратного метра анонсирована как самая низкая. Сейчас купить новостройку в Батуми в этом проекте можно по цене от $1325 за «квадрат». Для привлечения покупателей застройщик предлагает различные варианты по оплате. Например, первоначальный взнос составляет 20%, а оставшаяся сумма будет разделена на 48 месяцев по беспроцентной рассрочке.

Еще один интересный момент для инвесторов. Собственник квартиры может получить доступ к более чем 3 200 курортам по всему миру, обменяв на доступ в свою квартиру.