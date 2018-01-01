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Minsk World Дом Волна

Минск, Беларусь
от
€68,000
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5
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О комплексе

Дом «Волна» — новостройка уникальной архитектуры и дизайна, являющаяся визитной карточкой Minsk World, с просторным функциональным лобби и малошумными скоростными лифтами (аналог дома есть только в ОАЭ). Здесь представлены апартаменты свободной планировки с возможностью реализации индивидуального дизайн-проекта в жилом помещении. Этот престижный дом расположен в полностью готовом квартале «Эмиратс». На территории квартала с 9 до 23 работает торговый центр «Гиппо». Рядом лаунж-бар с элитными сортами чая и авторскими коктейлями. В стилобате дома магазины, бутики, банки и кафе с летней террасой на 1 этаже. Есть 2 территории воркаута с турниками и тренажёрами на различные группы мышц для поддержания хорошей физической формы. Рядом 5 безопасных, экологичных и ярких игровых площадок для детей. В соседнем квартале откроются 2 крупнейших бизнес-объекта Беларуси — Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall. В 10 минутах ходьбы станция метро «Ковальская Слобода». Летом 2023 года непосредственно возле дома открывается станция метро «Аэродромная».

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Минск, Беларусь

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Minsk World Дом Волна
Минск, Беларусь
от
€68,000
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МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска. Исключительное расположение: в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки. В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с чудесными маршрутами для прогулок и оборудованными пляжами. А если по духу ближе прогулки по набережной реки – Свислочь рядом. Практически в центре культурной жизни столицы: в пешей доступности Большой театр Беларуси, театр белорусской драматургии, Театр-студия Киноактера… Современные торговые центры, кафе, рестораны – на расстоянии вытянутой руки. Современная архитектура, панорамные лифты, дворы без машин. Конструктивная схема - монолитный каркас с заполнением газосиликатными блоками. Наружная отделка – вентилируемый фасад. Квартиры свободной планировки, каждая продумана и уникальна. На двух верхних этажах - 14 и 15-м - квартиры с террасами. Бесшумные лифты импортного производства из подземного паркинга поднимаются прямо на этажи: пассажирские лифты - скоростные. грузо-пассажирские лифты - с обзорным окном с видами на город. Высота потолка в квартирах со 2 по 12 этажи – 2,8 метра, с 13 по 15 – 3 метра. В квартирах предусмотрены: гардеробные, кладовые, места для встроенных шкафов; климат-контроль. Предусмотрена возможность: установки тёплого пола; видеонаблюдения; сигнализации; поквартирной системы мониторинга и съёмки показаний счётчиков путём интернет-доступа с компьютера или мобильного телефона; возможности контроля парковочных мест и входных дверей в квартиру и помещение. Запроектированы поквартирные приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией тепла, комплектом автоматики и пультом управления. Установки малошумные, с ночным режимом, оснащены высокоэффективным рекуператором с возможностями оснащения фильтрами и дополнительными опциями: контроль температуры каждой комнаты; установка различных гипоаллергенных фильтров. МК Фарфоровый - это комфортная коммерческая среда, ориентированная на развитие. Вместе с жилыми домами внутри комплекса расположены бизнес-центры, СПА-центр, встроенные административно-торговые помещения, расположенные на первых этажах строящихся домов. Нежилые помещения на первых этажах также активно продаются. Для удобства будущих жильцов к дому 3Б пристроен детский садик на 70 мест. Успей купить квартиру в центре Минска по выгодной цене! Веди и развивай свой бизнес в Фарфоровом!
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