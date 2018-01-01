Minsk World Дом Волна

Дом «Волна» — новостройка уникальной архитектуры и дизайна, являющаяся визитной карточкой Minsk World, с просторным функциональным лобби и малошумными скоростными лифтами (аналог дома есть только в ОАЭ). Здесь представлены апартаменты свободной планировки с возможностью реализации индивидуального дизайн-проекта в жилом помещении. Этот престижный дом расположен в полностью готовом квартале «Эмиратс». На территории квартала с 9 до 23 работает торговый центр «Гиппо». Рядом лаунж-бар с элитными сортами чая и авторскими коктейлями. В стилобате дома магазины, бутики, банки и кафе с летней террасой на 1 этаже. Есть 2 территории воркаута с турниками и тренажёрами на различные группы мышц для поддержания хорошей физической формы. Рядом 5 безопасных, экологичных и ярких игровых площадок для детей. В соседнем квартале откроются 2 крупнейших бизнес-объекта Беларуси — Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall. В 10 минутах ходьбы станция метро «Ковальская Слобода». Летом 2023 года непосредственно возле дома открывается станция метро «Аэродромная».