Современная архитектура, как правило, уходит все дальше и дальше от сложных конструкций и вычурных форм. Собственники домов выбирают проекты с четкими и простыми линиями, делая при этом акцент на широких и свободных пространствах. Именно такой дом мы нашли в Беларуси в пригороде столицы.

Коттедж Колодищи, Беларусь € 342,419 211 м²

В агрогородке Колодищи, который расположен в 10 километрах от Минска, выставлен на продажу современный коттедж, который привлекает внимание с первого взгляда. Черные стены снаружи контрастируют с очень яркими деталями интерьера, а минимализм в оформлении пространства только добавляет характера этому дому.

Общая площадь дома — 210,7 кв.м., общая площадь участка — 15 соток. На участке сохранены березы, вокруг забора — настоящий хвойный лес. Сам агрогородок пользуется популярностью у местных жителей — стоимость земельных участков здесь варьируется в пределах €40,000 — €100,000. А если вы хотите купить дом в Колодищах, то будьте готовы на цены от €120,000 и выше.

В объявлении указано, что дом был построен по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту с продуманной планировкой. «Все строительные работы выполнялись по проектным чертежам, в строгом соответствии с технологическими процессами и знаниями новейших тенденций современного загородного строительства; высококачественные импортные материалы строительства и отделки; бытовая техника и сантехника, освещение; долговечный и надёжный конструктив», — перечисляет все плюсы этого дома продавец.

Дом построен из керамзитных блоков, фасад дома отделан лиственницей и камнем. Планировка включает в себя просторную кухню, совмещенную с гостиной, три жилых комнаты, одну мастер-спальню, два сан. узла. Также предусмотрена котельная с отдельным входом.

Интерьер гостиной выполнен в стиле минимализма — здесь стоит лишь большой диван и стол со стульями в столовой зоне. А вот встроенная кухня сделана максимально яркой. Гладкие фасады лазурного цвета освежают серо-белую гамму основных цветов.

Еще более ярким сделан один из санузлов. Точнее, яркими в нем стали шкаф и тумба под умывальником. Акценты цвета фуксии отлично разбавили серую гамму цветов плитки.

С коммуникациями в доме, судя по всему, все в порядке: газовое отопление, местная канализация, свет, оптоволокно, теплые полы, зарядная станция для электромобиля, охранная сигнализация, ворота откатные с электроприводом. На участке есть своя скважина глубиной 96 метров. Также установлена система автополива.