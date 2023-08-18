25 августа 2023 года «Про бизнес» в пятый раз собирает предпринимателей-собственников, руководителей и экспертов, чтобы обсудить самые актуальные и острые вопросы индустрии, поделиться полезным и образовательным контентом.

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Вместе с застройщиками и девелоперами, арендодателями и арендаторами, юристами и аналитиками участники поговорят о состоянии рынка коммерческой недвижимости в Беларуси и за рубежом!

Участников ждет насыщенная программа, которая включает несколько тематических блоков:

Состояние рынка и прогнозы: аналитика, кейсы

Финансовые инструменты для девелоперов и инвесторов

Продажи и клиенты: как привлечь и удержать арендаторов

Инвестиции: хайп или реальная доходность

Среди спикеров:

Андрей Алешкин, партнер, исполнительный директор NAI Global в Беларуси

Тема выступления: ритейл и будущее многофункциональной застройки: как девелопмент поможет развитию экономики. Олег Ильин, директор консалтинговой компании ASER

Тема выступления: нетрадиционные инструменты: обзор для инвесторов, застройщиков и девелоперов. Светлана Шевлик, эксперт в сфере развития жилой и коммерческой недвижимости. До августа 2023 — директор ГК «А-100 Девелопмент», акционер ГК «А-100»

Тема выступления: маркетинг и эффективное продвижение объектов недвижимости. Руслан Орлов, руководитель «Твоя столица — Недвижимость для бизнеса»

Тема выступления: офисный профицит и недостаток спроса — как избежать простоя и потерь? Дмитрий Соловых, департамент исследований и консалтинга «Коллиерз Интернешнл»

Тема выступления: складская недвижимость и производственные площади: анализ рынка и прогнозы. Ольга Цуран, заместитель председателя правления МТБанка

Тема выступления: банковское финансирование коммерческой недвижимости и строительства: инструменты и ставки. Денис Черняков, коммерческий директор онлайн-сервиса YouRealt

Тема выступления: инвестиции в Северный Кипр: подводные камни и реальные цифры. Сергей Казак, Chief Visionary Officer компании AMDG

Тема выступления: Набор кейсов: что сделать, чтобы онлайн-реклама сработала

Конференция «Коммерческая недвижимость» — известная в Беларуси площадка, на которой игроки рынка, клиенты, эксперты встречаются друг с другом и для обмена опытом, и для нетворкинга, поддержки деловых и дружеских контактов.

Присоединяйтесь! Подробности и билеты на сайте.