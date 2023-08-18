Уже скоро! Конференция в Минске «Коммерческая недвижимость: деловой сезон»
25 августа 2023 года «Про бизнес» в пятый раз собирает предпринимателей-собственников, руководителей и экспертов, чтобы обсудить самые актуальные и острые вопросы индустрии, поделиться полезным и образовательным контентом.
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Вместе с застройщиками и девелоперами, арендодателями и арендаторами, юристами и аналитиками участники поговорят о состоянии рынка коммерческой недвижимости в Беларуси и за рубежом!
Участников ждет насыщенная программа, которая включает несколько тематических блоков:
- Состояние рынка и прогнозы: аналитика, кейсы
- Финансовые инструменты для девелоперов и инвесторов
- Продажи и клиенты: как привлечь и удержать арендаторов
- Инвестиции: хайп или реальная доходность
Среди спикеров:
- Андрей Алешкин, партнер, исполнительный директор NAI Global в Беларуси
Тема выступления: ритейл и будущее многофункциональной застройки: как девелопмент поможет развитию экономики.
- Олег Ильин, директор консалтинговой компании ASER
Тема выступления: нетрадиционные инструменты: обзор для инвесторов, застройщиков и девелоперов.
- Светлана Шевлик, эксперт в сфере развития жилой и коммерческой недвижимости. До августа 2023 — директор ГК «А-100 Девелопмент», акционер ГК «А-100»
Тема выступления: маркетинг и эффективное продвижение объектов недвижимости.
- Руслан Орлов, руководитель «Твоя столица — Недвижимость для бизнеса»
Тема выступления: офисный профицит и недостаток спроса — как избежать простоя и потерь?
- Дмитрий Соловых, департамент исследований и консалтинга «Коллиерз Интернешнл»
Тема выступления: складская недвижимость и производственные площади: анализ рынка и прогнозы.
- Ольга Цуран, заместитель председателя правления МТБанка
Тема выступления: банковское финансирование коммерческой недвижимости и строительства: инструменты и ставки.
- Денис Черняков, коммерческий директор онлайн-сервиса YouRealt
Тема выступления: инвестиции в Северный Кипр: подводные камни и реальные цифры.
- Сергей Казак, Chief Visionary Officer компании AMDG
Тема выступления: Набор кейсов: что сделать, чтобы онлайн-реклама сработала
Конференция «Коммерческая недвижимость» — известная в Беларуси площадка, на которой игроки рынка, клиенты, эксперты встречаются друг с другом и для обмена опытом, и для нетворкинга, поддержки деловых и дружеских контактов.
Присоединяйтесь! Подробности и билеты на сайте.