25 августа 2023 года «Про бизнес» в пятый раз собирает предпринимателей-собственников, руководителей и экспертов, чтобы обсудить самые актуальные и острые вопросы индустрии, поделиться полезным и образовательным контентом.

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Вместе с застройщиками и девелоперами, арендодателями и арендаторами, юристами и аналитиками участники поговорят о состоянии рынка коммерческой недвижимости в Беларуси и за рубежом!

Участников ждет насыщенная программа, которая включает несколько тематических блоков:

  • Состояние рынка и прогнозы: аналитика, кейсы
  • Финансовые инструменты для девелоперов и инвесторов
  • Продажи и клиенты: как привлечь и удержать арендаторов
  • Инвестиции: хайп или реальная доходность

Среди спикеров:

  1. Андрей Алешкин, партнер, исполнительный директор NAI Global в Беларуси
    Тема выступления: ритейл и будущее многофункциональной застройки: как девелопмент поможет развитию экономики.
  2. Олег Ильин, директор консалтинговой компании ASER
    Тема выступления: нетрадиционные инструменты: обзор для инвесторов, застройщиков и девелоперов.
  3. Светлана Шевлик, эксперт в сфере развития жилой и коммерческой недвижимости. До августа 2023 — директор ГК «А-100 Девелопмент», акционер ГК «А-100»
    Тема выступления: маркетинг и эффективное продвижение объектов недвижимости.
  4. Руслан Орлов, руководитель «Твоя столица — Недвижимость для бизнеса»
    Тема выступления: офисный профицит и недостаток спроса — как избежать простоя и потерь?
  5. Дмитрий Соловых, департамент исследований и консалтинга «Коллиерз Интернешнл»
    Тема выступления: складская недвижимость и производственные площади: анализ рынка и прогнозы.
  6. Ольга Цуран, заместитель председателя правления МТБанка
    Тема выступления: банковское финансирование коммерческой недвижимости и строительства: инструменты и ставки.
  7. Денис Черняков, коммерческий директор онлайн-сервиса YouRealt
    Тема выступления: инвестиции в Северный Кипр: подводные камни и реальные цифры.
  8. Сергей Казак, Chief Visionary Officer компании AMDG
    Тема выступления: Набор кейсов: что сделать, чтобы онлайн-реклама сработала

Рекламный баннер конференции коммерческой недвижимости в Минске

Конференция «Коммерческая недвижимость» — известная в Беларуси площадка, на которой игроки рынка, клиенты, эксперты встречаются друг с другом и для обмена опытом, и для нетворкинга, поддержки деловых и дружеских контактов.

Присоединяйтесь! Подробности и билеты на сайте.

 

 