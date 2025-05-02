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Дома с террасой в Зеленике, Черногория

виллы
4
2 объекта найдено
Дом 7 спален в Зеленика, Черногория
Дом 7 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 7
Площадь 228 м²
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
$778,787
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Дом 2 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Продается современный дом в поселке Зеленика, пригороде Герцег Нови. Дом полностью меблирова…
$404,969
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