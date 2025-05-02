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Дома с видом на горы в Зеленике, Черногория

виллы
4
4 объекта найдено
Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
$414,066
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Дом 5 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 5 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три э…
$224,634
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Vector Estate Montenegro
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Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01 млн
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Дом 5 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 5 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
$243,963
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Realting.com
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