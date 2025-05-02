Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Зеленика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Зеленике, Черногория

виллы
4
5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 3
A11-147. Квартиры для продажи в Zelenika Дом для продажи с Sea View в Зеленике, Herceg Nov…
$90,455
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
$414,066
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 3
D11-075. Дом на продажу в Зеленике Дом на продажу с видом на море в Зеленике, Херцег-НовиЭто…
$488,414
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 4 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Д11-013. Роскошные виллы недалеко от ПортоНовиПродажа - Роскошные виллы, расположенные недал…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти