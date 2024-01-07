Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Община Жабляк

Коммерческая недвижимость в Община Жабляк, Черногория

Жабляк
4
6 объектов найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Жабляк, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Жабляк, Черногория
Туристический комплекс и автозаправочная станция расположены в поселке Мотички Гай, на главн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Инвестиционная в Borje, Черногория
Инвестиционная
Borje, Черногория
Площадь 210 м²
Этаж 1
Жабляк, Борье — Три новых дома на продажу / Арендный бизнес  Продаются три новых дома: На у…
€190,000
Оставить заявку
Отель 1 спальня в Жабляк, Черногория
Отель 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Площадь 167 м²
NUM P003 Новый инвестиционный проект на севере Черногории в непосредственной близости от н…
€250,000
Оставить заявку
Отель 5 спален в Жабляк, Черногория
Отель 5 спален
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Площадь 228 м²
Горнолыжный курорт Жабляк. Туристический комплекс из трёх деревянных домов в аутенитично…
€210,000
Оставить заявку
Коммерческая 12 комнат с ванной в Жабляк, Черногория
Коммерческая 12 комнат с ванной
Жабляк, Черногория
Число комнат 12
Площадь 510 м²
Продажа 6-ти домов на потрясающем горнолыжном курорте - Жабляк. Участок каждого из домов 2…
€370,000
Оставить заявку
Отель 55 ванных в Ковачка долина, Черногория
Отель 55 ванных
Ковачка долина, Черногория
Кол-во ванных комнат 55
Новый 5-звездочный отель Durmitor Hotel and Villas, расположенный рядом с известным национал…
€250,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Община Жабляк

отели
Realting.com
Перейти