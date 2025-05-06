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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Общине Тиват, Черногория

Тиват
60
Радовичи
7
Donja Lastva
5
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
Сдается в аренду роскошная двухкомнатная квартира площадью 76м2, расположенная в Тивате, Пор…
$3,724
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на море