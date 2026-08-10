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Коттеджи в Общине Тиват, Черногория

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Тиват, Черногория
Коттедж 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продажа коттеджа в Тивате.  Современный дом находится в коттеджном поселке Tivat Hills, в…
$490,938
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

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