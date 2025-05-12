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Виллы с гаражом в Сутоморе, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Площадь виллы с террасами составляет 400 м2. Участок 1500 м2. На первом этаже расположен гар…
Цена по запросу
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$520,680
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