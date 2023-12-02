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Коммерческая недвижимость в Podi-Sasovici, Черногория

1 объект найдено
Коммерческая с видом на море в Podi, Черногория
Коммерческая с видом на море
Podi, Черногория
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
U5-114. Урбанизированный участок с видом на море ПодиПродается плоский участок в деревне Под…
€160,000
в месяц
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