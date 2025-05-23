Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Подгорице, Черногория

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Сдается благоустроенная и функциональная трехкомнатная квартира в Подгорице.Квартира площадь…
$1,130
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с гаражом