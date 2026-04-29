Жилой комплекс Alivia Boutique Residences

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Alivia Hotel & Residences — премиальный комплекс апартаментов и гостиничной инфраструктуры, расположенный рядом со Свети-Стефаном на Будванской ривьере. Проект сочетает возможности для собственного проживания, отдыха у моря и получения дохода от аренды в одном из самых престижных районов побережья Черногории.
Комплекс расположен на приватной территории площадью около 10 000 м² среди оливковых рощ и средиземноморской природы. Локация объединяет спокойную атмосферу, близость к морю и удобный доступ к ключевым курортам Будванской ривьеры.
Концепция проекта ориентирована на формат пятизвёздочного курорта с широким набором услуг для собственников и гостей. Владельцы недвижимости могут пользоваться инфраструктурой комплекса и участвовать в программе арендного управления.
Инфраструктура комплекса:
Панорамный бассейн с видом на море и Свети-СтефанБарSPA-зонаТеррасы для отдыхаПриватная территория площадью около 10 000 м²Профессиональное гостиничное управлениеТрансфер до пляжа на гольф-карахВозможности для яхтингаРыбалка и морской отдыхЛокация:
Свети-Стефан — рядом с комплексомПарк Милочер — несколько минут на автомобилеПляжи Будванской ривьеры — в непосредственной близостиБудва — около 10 минут на автомобилеАэропорт Тиват — около 21 кмИнвестиционный потенциал:
Возможность личного проживания и получения дохода от арендыПрофессиональное управление арендным фондомВысокий спрос на курортную недвижимость в районе Свети-СтефанаОграниченное предложение новых проектов подобного формата на побережьеПерспективы роста стоимости недвижимости после завершения строительстваЗавершение строительства запланировано на IV квартал 2026 года.
Местонахождение на карте
Пржно, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
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