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Жилой комплекс Alivia Boutique Residences

Пржно, Черногория
от
$323,458
;
5
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ID: 38127
ID новостройки на Realting
In CRM: 27
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Пржно
  • Адрес
    M 1

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Alivia Hotel & Residences — премиальный комплекс апартаментов и гостиничной инфраструктуры, расположенный рядом со Свети-Стефаном на Будванской ривьере. Проект сочетает возможности для собственного проживания, отдыха у моря и получения дохода от аренды в одном из самых престижных районов побережья Черногории. Комплекс расположен на приватной территории площадью около 10 000 м² среди оливковых рощ и средиземноморской природы. Локация объединяет спокойную атмосферу, близость к морю и удобный доступ к ключевым курортам Будванской ривьеры. Концепция проекта ориентирована на формат пятизвёздочного курорта с широким набором услуг для собственников и гостей. Владельцы недвижимости могут пользоваться инфраструктурой комплекса и участвовать в программе арендного управления. Инфраструктура комплекса: Панорамный бассейн с видом на море и Свети-СтефанБарSPA-зонаТеррасы для отдыхаПриватная территория площадью около 10 000 м²Профессиональное гостиничное управлениеТрансфер до пляжа на гольф-карахВозможности для яхтингаРыбалка и морской отдыхЛокация: Свети-Стефан — рядом с комплексомПарк Милочер — несколько минут на автомобилеПляжи Будванской ривьеры — в непосредственной близостиБудва — около 10 минут на автомобилеАэропорт Тиват — около 21 кмИнвестиционный потенциал: Возможность личного проживания и получения дохода от арендыПрофессиональное управление арендным фондомВысокий спрос на курортную недвижимость в районе Свети-СтефанаОграниченное предложение новых проектов подобного формата на побережьеПерспективы роста стоимости недвижимости после завершения строительстваЗавершение строительства запланировано на IV квартал 2026 года.

Местонахождение на карте

Пржно, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Alivia Boutique Residences
Пржно, Черногория
от
$323,458
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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