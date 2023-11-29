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Таунхаусы в Херцег-Нови, Черногория

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 136 м²
NUM 5589 Charming three-storey townhouse with stunning sea views in Herceg Novi   …
€195,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Суторина, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Суторина, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Половина дома в эксклюзивном закрытом посёлке в посёлке Суторина, Герцег нови. По документам…
€330,000
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Таунхаус 3 спальни в Суторина, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Суторина, Черногория
Количество спален 3
Площадь 126 м²
NUM 3833 Современный таунхаус в Лучичи, Герцег Нови. Площадь дома составляет 126 м2, а пл…
€350,000
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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