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Долгосрочная аренда вилл с бассейном в Общине Херцег-Нови, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Баошичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияСдается современная вилла с бассейном в поселке Баошичи, Херцег-Нови…
$4,529
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с видом на море