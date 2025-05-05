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Квартиры с бассейном в Gornja Lastva, Черногория

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$236,773
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$237,854
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$475,708
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$432,462
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Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

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