Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Терраса

Пентхаусы с террасой на Мальте

Сан Джулианс
24
Слима
29
Msida
13
Central Region
202
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
$651,141
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Мальте

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти