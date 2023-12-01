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Пентхаусы в Naxxar, Мальта

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
€380,000
в месяц
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