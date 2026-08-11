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Пентхаусы в Naxxar, Мальта

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18 объектов найдено
Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с воздушным пространством, включающим в себя разрешения на строительство двухкомнат…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот элегантный пентхаус предлагает комфортный и удобный образ жизни. С одной спальней и одн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Возможность приобрести светлый и просторный пентхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красиво спроектированная 2 спальня, 2 ванная комната, расположенная в востребованном районе …
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок, включая мезонеты, апартаменты и пентхаус, в востребованном районе в Наксхаре. Вы…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Исключительный пентхаус с тремя двуспальными спальнями, расположенный в очень востребованном…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихом жилом районе Биргумы, этот новый пентхаус с 2 спальнями является часть…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Naxxar - Penthouse UCA AREA. 3 спальни. Фронтальные церковные взгляды / открытые взгляды Мди…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается 4-й этажный пентхаус в Наксхаре Расположенный в востребованном жилом районе Наксх…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Привлекательная для продажи недвижимость в желаемом районе Накссар - яркий современный пентх…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный 3-комнатный пентхаус с бассейном Tas-Salini, Naxxar Цена: 1 050 000 (включая общие…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта исключительная 3-комнатная, 4-комнатная Пентхаус в престижном Сан-Павль Тат-Тарга предла…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Naxxar - новый дизайнер Penthouse, установленный в этой самой востребованной деревне, которы…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с одной спальней в новом блоке апартаментов, расположенный в центральном районе в Н…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Новый 2-комнатный пентхаус с воздушным пространством в тихом жилом районе Накссар. Качествен…
Цена по запросу
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Пентхаус 8 комнат в Naxxar, Мальта
Пентхаус 8 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
$376,097
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