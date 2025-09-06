Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Birkirkara, Мальта

29 объектов найдено
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельный угловой дуплексный пентхаус с частным воздушным пространством. Большая меблиро…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный пентхаус, расположенный в этом тихом районе Биркиркары. Снаряд к 31/3/2024 и полу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Биркиркаре очень центральный и недалеко от всех удобств, но в тихом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Четвёртый этаж / Смягченный этаж - будет состоять из 2 спальных комнат - 2 ванных комнат - О…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
- Очень яркий пентхаус в тихой части Биркиркары (старая церковная зона) на окраине Бальзана,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в центральном городе Биркиркара, этот потрясающий пентхаус является идеальной …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в очень центральном районе в Биркиркаре рядом со всеми удобствами. Эт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухэтажный, просторный и очень яркий пентхаус в центральной части Биркиркары площадью около…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 спальня Пентхаус с большой кухней и очень просторной террасой, готов к переезду
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Центральные и близкие ко всем удобствам. Это свойство включает в себя открытый план / кухню …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в этом востребованном районе Fleur-De-Lys - это умная разработка, состоящая из…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок в настоящее время завершается к маю 2021 года в самом востребованном районе Свата…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Спальни Birkirkara Penthouse 2 продаются без дверей и ванных комнат. Дополнительные гаражи
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Угловой 2-спальный пентхаус, главный с ванной комнатой, главной ванной комнатой, кухней откр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивный очень большой пентхаус площадью 160 кв.м., расположенный в очень тихом районе н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней в Биркиркаре. Расположен в центральной зоне и рядом со всеми удобствам…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Большой, чем обычно, пентхаус с прекрасным видом и большой жилой площадью открытого плана. 3…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями, главным с ванной комнатой, главной ванной комнатой и кухней открытог…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость, состоящая из кухни и 2 спальни, полностью меблированная, с передней большой те…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Биркиркаре является мечтой для тех, кто ищет роскошную жизнь. В …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус, расположенный в востребованном районе Биркиркара, предлагает идеа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями, расположенный в этом тихом жилом районе в Биркиркаре. Оболочка к 31/…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Выбор 1/2 спальни Penthous в Биркиркара. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Эти …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 3 пентхаусов, имеющих просторную кухню / гостиную / столовую / 1/2/3 спальни, главн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
опять Пентхаусы - купить по плану в Fleur de Lys * 1 или 2 спальни; главная с ванной комнато…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Спальня Пентхаус доступен, расположенный в этом тихом жилом районе в Биркиркара. Оболочка …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Современный и полностью кондиционированный пентхаус, состоящий из главной спальни, 2 ванных …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Б'Кара - современный меблированный Пентхаус с лифтом в самом сердце этой деревни, но все же …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 двухспальных пентхауса доступны в этом жилом районе Биркиркара. Оболочка к 30/6/2024 и пол…
Цена по запросу
Оставить заявку
