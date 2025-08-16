Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Zabbar, Мальта

Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус предлагает идеальное сочетание современной роскоши и просторной жи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается двухкомнатный пентхаус, за исключением ванных комнат и дверей с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус включает в себя современную кухню / гостиную / обеденную зону с доступом к красивой…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЗАББАР (UCA) - 3 спальни Пентхаус с воздушным пространством Открытый план k/l/d Большая пере…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая недвижимость предлагает идеальное сочетание стиля, пространства и роскоши. С…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот удивительный пентхаус Duplex в блоке всего из четырех единиц, в красивом и тихом районе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом в хорошем районе Заббара. Прекрасная большая передняя терраса с южной сторо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивый яркий и воздушный пентхаус, расположенный в тихом районе, но рядом со всеми удобств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
"Откройте для себя эти современные пентхаусы, расположенные в простом, центральном месте, ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается большой пентхаус, за исключением дверей и ванных комнат. Он вклю…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
"Откройте для себя этот современный пентхаус, расположенный в простом, центральном месте, ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый пентхаус в Заббаре. Этот дизайнерский готовый блок предлагается полностью готовым, вкл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2 террасы Этот сказочный пентхаус, расположенный в Заббаре, является идеальным местом для д…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус в Заббаре является идеальной собственностью для тех, кто ищет роск…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями, главным с люксом, главной ванной комнатой, кухней открытого плана, г…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный пентхаус в Заббаре, рядом со всеми удобствами, с видом на ODZ. Пентхаус о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус, расположенный на окраине Заббара, может похвастаться современным …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный полностью отдельно стоящий пентхаус площадью более 305 квадратных метров …
Цена по запросу
Оставить заявку
