  2. Мальта
  3. South Eastern Region
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в South Eastern Region, Мальта

Marsascala
28
Fgura
19
Zabbar
20
Paola
10
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем новейшее дополнение к рынку недвижимости в Заббаре - роскошный пентхаус, которы…
Цена по запросу
Пентхаус в Tarxien, Мальта
Пентхаус
Tarxien, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые роскошные пентхаусы в тихом районе очаровательной деревни Тарксиен. Состоящий из откры…
Цена по запросу
Пентхаус в Tarxien, Мальта
Пентхаус
Tarxien, Мальта
Недавно построенный пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе Тарксиен. Проживание в…
Цена по запросу
Пентхаус в Флориана, Мальта
Пентхаус
Флориана, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте непревзойденную роскошь с изысканным 3-х двухкомнатным пентхаусом во Флориане, отк…
Цена по запросу
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
Корнер-Пентхаус Включает 1 спальню, 1 большую учебу, кухню / жизнь, 1 ванную комнату и очень…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Большой пентхаус, расположенный в тихом жилом районе в Фгуре. Проживание включает в себя про…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот новый проект в Марсаскале, расположенный в тихом жилом районе в Марсаскале, предлагает …
Цена по запросу
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану находится отбор пентхаусов, расположенный в тихом жилом районе в …
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЗАББАР (UCA) - 3 спальни Пентхаус с воздушным пространством Открытый план k/l/d Большая пере…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексный пентхаус, расположенный в тихом жилом районе, с которого открывается вид на море.…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус расположен в самом сердце Каппары рядом со всеми удобствами и о…
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот удивительный пентхаус Duplex в блоке всего из четырех единиц, в красивом и тихом районе…
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
"Откройте для себя этот современный пентхаус, расположенный в простом, центральном месте, ко…
Цена по запросу
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней в центральной части и рядом со всеми удобствами в Зейтуне. Это свойств…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый пентхаус в Marsascala 235sqm продается с тремя двухкомнатными спальнями с в…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в очень хорошем месте в Мскале.•Блок из 12 частично завершился беспре…
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается большой пентхаус, за исключением дверей и ванных комнат. Он вклю…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Марсаскала, тройной фасад, дуплексный пентхаус с видом на море и страну в тупике. Разрешения…
Цена по запросу
Пентхаус в Xghajra, Мальта
Пентхаус
Xghajra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот роскошный пентхаус может похвастаться высоко законченным дизайном, охватывающим три про…
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус, расположенный на окраине Заббара, может похвастаться современным …
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус, 3 спальни с передней и верхней террасами, размером около 137 кв.м, включая…
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивый яркий и воздушный пентхаус, расположенный в тихом районе, но рядом со всеми удобств…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается новая разработка пентхауса, за исключением внутренних дверей и ванных комнат. Разр…
Цена по запросу
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус, состоящий из 2 спальни, ванной комнаты и апартаментов, кухни / гостиной и передней…
Цена по запросу
Пентхаус в Xghajra, Мальта
Пентхаус
Xghajra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий дуплексный пентхаус в причудливом городе Ксхаджра может похвастаться просто…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Фгуре, 2 спальни, 1 гостевая ванная комната, 1 ванная комната, открытый план, кла…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексный двухспальный пентхаус предлагается готовым. На входе один приветствуется открытым…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с 3 спальнями, с двумя спальнями с люксом, главной спальней с прогулкой в гардеробе…
Цена по запросу
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус Bahrija - это потрясающее свойство, которое может похвастаться просторным и роскошн…
Цена по запросу
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус в Заббаре является идеальной собственностью для тех, кто ищет роск…
Цена по запросу
