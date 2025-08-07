Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Gozo Region, Мальта

Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый большой макет современного пентхауса, расположенного в одном из лучших районов в Зе…
Цена по запросу
Пентхаус в Сан Лоренц, Мальта
Пентхаус
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Потрясающая 1-комнатная квартира, расположенная в довольно деревне Сан-Лоренц, Гозо, площадь…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Пентхаус в Xaghra, Мальта
Пентхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот пентхаус, расположенный в Xaghra, имеет 2 спальни с одним люксом и главной ванной комна…
Цена по запросу
Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Пентхаус с 3 спальнями в Надуре с видом на канал. Эта недвижимость имеет 3 спальни и 2 ванны…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в Кале. Это свойство включает в себя 2 спальни с главной сюитой, глав…
Цена по запросу
Пентхаус в Sannat, Мальта
Пентхаус
Sannat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Sannat Gozo - 3 спальный угол Penthouse с беспрепятственным видом. Внутренняя площадь 105 кв…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченный пентхаус, расположенный в этом тихом районе Севкия в небольшом квартале 4…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенный в Xewkija, предлагает…
Цена по запросу
Пентхаус в Xaghra, Мальта
Пентхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в Зеббуге, обслуживаемый лифтом в блоке из 5 единиц. Недвижимость предлагает 2 спал…
Цена по запросу
Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный пентхаус с 3 спальнями в Надуре, Это свойство включает в себя кухню / гостиную / …
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из лучших жилых районов Хаз-Зеббуга, это высоко законченный современны…
Цена по запросу
Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Кале. Это свойство включает в себя 3 спальни, 2 ванные комнаты с ви…
Цена по запросу
Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Последний доступный пентхаус в небольшом блоке всего 8 единиц, расположенный на окраине прич…
Цена по запросу
Пентхаус в Sannat, Мальта
Пентхаус
Sannat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в востребованном районе в Саннат Готово построено. 2 спальня (одна с ванной, друга…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Новый на рынке - Пентхаус в Севкия Идеально подходит как для инвестиций в аренду, так и для …
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошно законченный пентхаус площадью 250 кв.м. продается в Зеббуге (Мальта). Он состоит из…
Цена по запросу
Пентхаус в Gharb, Мальта
Пентхаус
Gharb, Мальта
Количество спален 2
Новый 2-спальный пентхаус в тихом месте Гарб. Этот пентхаус имеет две террасы с небольшим ба…
Цена по запросу
Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус 8, 2 кровати, 2 ванны, воздушное пространство включено•Все единицы будут продаватьс…
Цена по запросу
Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Кала Гозо, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойс…
Цена по запросу
Пентхаус в Xaghra, Мальта
Пентхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Два пентхауса доступны в оболочке с уже изготовленными общими частями. Три спальни расположе…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается эта морская передняя раковина в форме пентхауса с 3 спальнями с потрясающим беспре…
Цена по запросу
Пентхаус в Виктория, Мальта
Пентхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот пентхаус расположен в центре, но в тихом районе, он находится на тупиковой улице. Он на…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с двумя спальнями, предлагающий гарантированный открытый вид на страну с южной пере…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок в Xewkija компрометирует 5 этажей и в общей сложности 13 единиц.•Первый этаж: 1 с…
Цена по запросу
Пентхаус в Sannat, Мальта
Пентхаус
Sannat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый небольшой блок на рынке в Саннате. Расположен в тихом месте, рядом со всеми удобствами…
Цена по запросу
Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на окраине Надура, этот жилой комплекс предлагает различные макеты и размеры. …
Цена по запросу
Пентхаус в Sannat, Мальта
Пентхаус
Sannat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Для продажи в Саннат в этом новом блоке есть 3 пентхауса, доступных для покупки по плану.•Ес…
Цена по запросу
