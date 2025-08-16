Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Msida, Мальта

13 объектов найдено
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается в искомой деревне Мсида этот совершенно новый жилой комплекс недалеко от Университ…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок, состоящий из двух доступных пентхаусов с 2 спальнями в Мисиде. Главное место. Та…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в тихом районе в Мсиде, но рядом со всеми удобствами. Проживание включает в себя пр…
Цена по запросу
TekceTekce
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в Мсиде очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство в…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус в Мсиде предлагает роскошную и современную жизнь в самом сердце Ма…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий угловой пентхаус с обширной террасой и бассейном * Добро пожаловать в угловой п…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 3
Пентхаус в одном из самых желанных районов Мсиды. Эта недвижимость с 3 спальнями делает идеа…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающую недвижимость, расположенную в популярном районе Мсида. Этот пентхау…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот роскошный пентхаус является воплощением высококлассной жизни. С открытой планировкой ку…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка в Мсиде, недалеко от набережной Ta Xbiex. Этот пентхаус имеет 2 спальни, 2 …
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
Этот потрясающий пентхаус является воплощением роскошной жизни. Расположенный в отличном мес…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус, расположенный в желательном районе Сватар, Мальта, предлагает рос…
Цена по запросу
Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 1
2 Апартаменты, прилегающие друг к другу, и Пентхаус в очень хорошем районе в Мсиде, очень бл…
Цена по запросу
