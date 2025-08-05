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Пентхаусы в Marsascala, Мальта

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30 объектов найдено
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус расположен в самом сердце Каппары рядом со всеми удобствами и о…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный 3-спальный полуотдельный пентхаус с бассейном на крыше в Марсаскале Откройте для…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на эксклюзивных Каппарских высотах, этот потрясающий угловой пентхаус предлага…
Цена по запросу
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TekceTekce
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот новый проект в Марсаскале, расположенный в тихом жилом районе в Марсаскале, предлагает …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Marsascala Bayview Penthouse с разрешением на разработку в 4 единицы. Этот пентхаус площадь…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Марсаскала, тройной фасад, дуплексный пентхаус с видом на море и страну в тупике. Разрешения…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Марсаскале с видом на зеленую зону, состоящую из очень большой стол…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Угловой дуплексный пентхаус, разделенный на два уровня на уровне 4 на 3-м этаже и на уровне …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с двумя спальнями в блоке всего 3 этажа, обращенный к ODZ с 3 террасами, имеющими б…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивый пентхаус в Марсаскале около 380 кв.м. Размещение состоит из 4 больших двухместных с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вид с моря Это потрясающее свойство является настоящей жемчужиной, расположенной в красивом…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус Bahrija - это потрясающее свойство, которое может похвастаться просторным и роскошн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это прекрасно Penthouse – это мечта для тех, кто ищет современное и элегантное жилое простра…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в очень хорошем месте в Мскале.•Блок из 12 частично завершился беспре…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый на рынке, 2 спальни + диван PENTHOUSE, расположенный в 2 минутах ходьбы от моря и набе…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексный пентхаус, расположенный в тихом жилом районе, с которого открывается вид на море.…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус, 3 спальни с передней и верхней террасами, размером около 137 кв.м, включая…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
6-й этаж 3 спальный пентхаус с террасой на крыше•Просторный открытый план кухни/живой/столов…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот потрясающий пентхаус в желаемом месте Марсаскала может похвастаться 1 спальней и 1 ванн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Мальта Эта потрясающая недвижимость Penthouse, расположенная в очаровательном приморском го…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с 3 спальнями, с двумя спальнями с люксом, главной спальней с прогулкой в гардеробе…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Более крупный, чем обычно, пентхаус с 3 спальнями с полной крышей и воздушным пространством …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус с 3 спальнями, все с люксом, гостевой ванной комнатой, кухней открытого плана, гост…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Все еще планируйте большие квартиры в Марсаскале с террасами с видом на ODZ, гаражи необязат…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексный двухспальный пентхаус предлагается готовым. На входе один приветствуется открытым…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый, более крупный, чем обычно, яркий и воздушный пентхаус, расположенный в очень хорош…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый пентхаус в Marsascala 235sqm продается с тремя двухкомнатными спальнями с в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
NA
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается новая разработка пентхауса, за исключением внутренних дверей и ванных комнат. Разр…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней и 1 кабинетом в очень востребованном районе в Марсаскале. Пентхаус зак…
Цена по запросу
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