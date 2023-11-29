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Пентхаусы в Central Region, Мальта

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3 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift в Gzira, Мальта
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift
Gzira, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
€320,000
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Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
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Пентхаус 3 спальни в Pieta, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Pieta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
PIETA & NBSP; & Ndash; Пентхаус с двойным фасадом на набережной. & nbsp; Этот красивый пентх…
€690,000
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Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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