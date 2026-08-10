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Пентхаусы в Central Region, Мальта

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Сан Джулианс
16
Слима
23
Msida
10
Birkirkara
27
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177 объектов найдено
Пентхаус в Pieta, Мальта
Пентхаус
Pieta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Частный пентхаус, живущий в Пите | Виды, закаты и развлечения Терраса Расположенный в тихой…
Цена по запросу
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Пентхаус в Balzan, Мальта
Пентхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 2
Свободный дом Пентхаус на продажу Balzan Этот стильный пентхаус предлагает современную жизн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот стильный двухкомнатный, двухкомнатный полностью меблированный пентхаус предлагает захва…
Цена по запросу
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TekceTekce
Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Биркиркаре предлагает хорошо организованную планировку, идеально подходящую для с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Pieta, Мальта
Пентхаус
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Спальня Пентхаус в стадии строительства будет завершена к концу июня 2020 года. Продается …
Цена по запросу
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Пентхаус в Santa Venera, Мальта
Пентхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Яркий пентхаус в районе Сент-Венера предлагает отличную возможность создать персонализирован…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Биркиркаре является мечтой для тех, кто ищет роскошную жизнь. В …
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус на продажу в Слиме * Потрясающие виды * Фантастическое место * Высоко зав…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус состоит из большой гостиной, кухни и столовой, ведущей на большую передню…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Гзира, Люксури, три спальни для продажи Впечатляющий пентхаус, предлагающий исключительное в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Pieta, Мальта
Пентхаус
Pieta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Угловой дуплекс Пентхаус в Пите2 спальни с красивой террасой.Блок всего 5 единицПодается с л…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
СЛИЕМА АПАРТАМЕНТЫ 7-й этаж: Исключительная возможность полного седьмого этажа в одном из са…
Цена по запросу
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Пентхаус в Balzan, Мальта
Пентхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта исключительная для продажи недвижимость представляет собой просторную 3 спальню, 2 ванну…
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный пентхаус для продажи по плану в востребованном районе Мсида, предлагающий просто…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный пентхаус в Биркиркаре продается в готовом состоянии, за исключением ванных к…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в Гзире! Расположенный в нескольких минутах от эстакады Каппара и всего в 5 минутах…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус в очень хорошем районе в Гзире. Проживание включает в себя хоро…
Цена по запросу
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Пентхаус в Lija, Мальта
Пентхаус
Lija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Яркий и воздушный небольшой блок Duplex Penthouse напротив зоны ODZ продается полуфабрикатом…
Цена по запросу
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Пентхаус в Lija, Мальта
Пентхаус
Lija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта новая разработка, в красивом районе в Лидже, недалеко от всех удобств и полностью заверш…
Цена по запросу
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Пентхаус в Iklin, Мальта
Пентхаус
Iklin, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатный, 2-комнатный пентхаус, доступный для продажи, включая полное владение крышей / в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Iklin, Мальта
Пентхаус
Iklin, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый на рынке - просторный совершенно новый пентхаус в жилом квартале 4, обслуживаемый лифт…
Цена по запросу
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Пентхаус в Balzan, Мальта
Пентхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Варианты недвижимости: Пентхаус 1 2 спальни | 2 ванные комнаты Пентхаус 2 3 спальни | 2 ван…
Цена по запросу
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Пентхаус в Santa Venera, Мальта
Пентхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2 пентхаусов в хорошо искомом новом районе развития в Сент-Венере, состоящем из кух…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Спальня Пентхаус доступен, расположенный в этом тихом жилом районе в Биркиркара. Оболочка …
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый 3-комнатный пентхаус на продажу Откройте для себя этот просторный пентхаус с 3 спальн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Гзире. Проживание вк…
Цена по запросу
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Пентхаус в Santa Venera, Мальта
Пентхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот пентхаус расположен в престижном районе Санта-Венера и находится на хорошо обслуживаемо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Большой пентхаус в просторном районе Слима, в минуте езды от набережной. Состоит из большой …
Цена по запросу
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Пентхаус в Balzan, Мальта
Пентхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус четвертого этажа, расположенный в самом востребованном районе Бальзана, предлагает …
Цена по запросу
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Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Аттарде. Размещение включает в себ…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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