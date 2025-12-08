Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Гараж

Пентхаусы с гаражом на Мальте

Сан Джулианс
24
Слима
26
Msida
12
Central Region
194
2 объекта найдено
Пентхаус 10 комнат в Marsascala, Мальта
Пентхаус 10 комнат
Marsascala, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/1
Эксклюзивная марсаскала Пентхаус в тихом, востребованном районеДизайнерская отделка и полнос…
$858,403
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Lija, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Lija, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 5/5
ATTARD - Эксклюзивно для продажи с RE / MAX - Этот высококачественный и полностью меблирован…
$1,15 млн
Оставить заявку
