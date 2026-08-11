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Пентхаусы в Гзире, Мальта

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23 объекта найдено
Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высокооконченный пентхаус площадью 350 кв.м., расположенный в этом месте после области Гзира…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Гзире. Проживание вк…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
GZIRA, ExcEPTIONAL THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Замечательная резиденция, предлагающая в…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус состоит из большой гостиной, кухни и столовой, ведущей на большую передню…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Гзира, Люксури, три спальни для продажи Впечатляющий пентхаус, предлагающий исключительное в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в Гзире! Расположенный в нескольких минутах от эстакады Каппара и всего в 5 минутах…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
GZIRA - Penthouse Расположенный в отличном положении всего в нескольких шагах от набережной,…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Предстоящий высоко законченный двойной передний пентхаус, размером около 227 кв.м с бассейно…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Penthouse в настоящее время планирует продаваться с высокой отделкой, включая ванные комнаты…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно отделанный пентхаус с 2 спальнями и 1 ванной предлагает современную отделку, частны…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Главное место в сердце Гзиры. Открытая кухня, гостиная и столовая, предлагающая просторную …
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Гзира, Люксури, три спальни для продажи Исключительная резиденция, предлагающая щедрое внутр…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус в очень хорошем районе в Гзире. Проживание включает в себя хоро…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Воздушный 2-спальный пентхаус полностью меблированный (ново построенный), включая крышу и со…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко отделанный пентхаус в лучшей части Гзиры с массивной террасой. Большой открытый план,…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Роскошь готова к переезду. Открытый план квадратной формы AC, установленная кухня, стиральна…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается в Gzira•Представляем пентхаус No 16 - роскошный и просторный вариант проживания в …
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Два пентхауса, состоящие из жилой и столовой кухни 2 спальни и 2 ванные комнаты Оба будут пр…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Подборка более крупных, чем обычно, квартир и пентхаусов в этой новой застройке в лучшей час…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Последние 2 единицы в престижном блоке, расположенном на одной из лучших доступных и красивы…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этот полностью законченный пентхаус предлагает роскошную жизнь с захватывающим видом на море…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это прекрасно Пентхаус расположен на четвертом этаже в нескольких минутах ходьбы от набережн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Подборка более крупных, чем обычно, квартир и пентхаусов в этой новой застройке в лучшей час…
Цена по запросу
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Realting.com
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