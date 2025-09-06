Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Слиме, Мальта

26 объектов найдено
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Слиме предлагает роскошную жизнь в популярном приморском городе.…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус на продажу в Слиме * Потрясающие виды * Фантастическое место * Высоко зав…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время строится 2-спальный пентхаус Seafront Penthouse с самыми удивительными бес…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошь закончена Пентхаус в новом блоке с обширным видом на море на набережной Слима Состоя…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в центральном районе в Слиме и рядом со всеми удобствами. Эта недвижи…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с 3 спальнями в Слиме очень центральный и близок ко всем недугам. В двух минутах от…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатный пентхаус, расположенный в самом сердце Слимы. Недвижимость состоит из кухни от…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Удивительный пентхаус, расположенный примерно на 500 кв.м., наслаждающийся открытым дыханием…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный и готовый к переезду, этот потрясающий 130-километровый фристайл Dup…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный законченный пентхаус, состоящий из жилой, кухонной и столовой зоны открытого плана…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Duplex Penthouse, являющийся частью умного блока, обслуживаемого лифтом, расположен в очень …
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный и высоко законченный, четвертый этаж DUPLEX PENTHOUSE, расположенный…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот современный, полностью меблированный пентхаус предлагает потрясающий 180-градусный вид …
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус с 2 спальнями, наслаждающийся волнующей атмосферой, недалеко от удобств и в несколь…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Роскошь закончила 235м2 дуплекс квартиры пентхаус морской фронт 4 спальни
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в настоящее время по плану, в 1 минуте езды от набережной Слима. Проживание включае…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный пентхаус с 2 спальнями в лучшей части Слимы, расположенный в центре, но на тихой …
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дизайнер меблированный Пентхаус с бассейном джакузи с потрясающим видом на море с окружающих…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Яркий и воздушный просторный PENTHOUSE в отличном месте в Слиме. Наличие передней и задней т…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексный пентхаус размером около 126 кв.м в простом месте. Проживание включает в себя прос…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Дуплексный пентхаус, расположенный в очень востребованном районе в Слиме. Пентхаус включает …
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Одиннадцатый этаж трехкомнатный пентхаус часть хорошо зарекомендовавшего себя проекта в цент…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот светлый и воздушный 3-спальный пентхаус с двумя ванными комнатами, расположенный в очен…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Sliema Penthouse с тремя спальнями с бассейном, расположенным в одной из лучших частей Sliem…
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Роскошный дуплексный пентхаус девятого и десятого этажа, расположенный на набережной Слимы, …
Цена по запросу
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Большой пентхаус в просторном районе Слима, в минуте езды от набережной. Состоит из большой …
Цена по запросу
