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Пентхаусы в Northern Region, Мальта

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Mosta
46
Сент-Полс-Бэй
29
Свийи
22
Naxxar
18
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171 объект найдено
Пентхаус в Dingli, Мальта
Пентхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Просторный 3-комнатный пентхаус с обширными террасами и потрясающими видами на страну Откро…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mtarfa, Мальта
Пентхаус
Mtarfa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающие 300 SQM Пентхаус на продажу в Мтарфе Откройте для себя этот исключительный пент…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень востребованном районе в Мосте, этот потрясающий, большой след, квадрат…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новым на рынке является этот обширный дуплексный пентхаус четвертого этажа в роскошном здани…
Цена по запросу
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Пентхаус в Буджибба, Мальта
Пентхаус
Буджибба, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный пентхаус, расположенный в востребованном районе Салины, предлагает просторную и …
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
МОСТА - полностью оборудованный и готовый к переезду в современный угловой пентхаус, располо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Меллиха, Мальта
Пентхаус
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
MELLIEHA - NEW ON THE MARKET - Пентхаус площадью 168 кв. м, являющийся частью умного нового …
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта исключительная 3-комнатная, 4-комнатная Пентхаус в престижном Сан-Павль Тат-Тарга предла…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мджарр, Мальта
Пентхаус
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус, расположенный в спокойной деревне Мгарр, теперь доступен для прод…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красиво спроектированная 2 спальня, 2 ванная комната, расположенная в востребованном районе …
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя вершину современного средиземноморского проживания с этим эксклюзивным выб…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней в Мосте очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство со…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 комнат в Qawra, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 5/2
Qawra - Duplex Penthouse for Sale | Просторная и современная недвижимость с 2 спальнями с во…
$448,408
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Пентхаус в Rabat, Мальта
Пентхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус в Рабате, Мальта, предлагает роскошную жизнь с захватывающим видом…
Цена по запросу
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Пентхаус в Свийи, Мальта
Пентхаус
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
SWIEQI - NEW ON THE MARKET - 450-километровая Sky Villa / Penthouse, являющаяся частью умног…
Цена по запросу
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Пентхаус в Qawra, Мальта
Пентхаус
Qawra, Мальта
Оригинальное название: Stunning Penthouse in the Heart of Qawra Цена: 317 500 (включая общи…
Цена по запросу
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Пентхаус в Dingli, Мальта
Пентхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте идеальное сочетание современной роскоши и традиционного очарования с этим потрясаю…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот элегантный пентхаус предлагает комфортный и удобный образ жизни. С одной спальней и одн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный 3-комнатный пентхаус с бассейном Tas-Salini, Naxxar Цена: 1 050 000 (включая общие…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Возможность приобрести светлый и просторный пентхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Dingli, Мальта
Пентхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 3 пентхаусов, имеющих просторную кухню / гостиную / столовую / 1/2/3 спальни, главн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мджарр, Мальта
Пентхаус
Мджарр, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный пентхаус в самом сердце Зебби Мгарр включает в себя кухню / гостиную / столову…
Цена по запросу
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Пентхаус в Qawra, Мальта
Пентхаус
Qawra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный законченный пентхаус в Кауре. Имея квадратную планировку. Это свойство, включающее…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в Мосте очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Dingli, Мальта
Пентхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта исключительная резиденция, включающая собственное воздушное пространство, расположена в …
Цена по запросу
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Пентхаус в Свийи, Мальта
Пентхаус
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану просторный Пентхаус в одном из лучших мест в Swieqi Accommodation…
Цена по запросу
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Пентхаус в Свийи, Мальта
Пентхаус
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно законченный пентхаус площадью около 200 кв.м., расположенный в этом очень востребов…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Naxxar - Penthouse UCA AREA. 3 спальни. Фронтальные церковные взгляды / открытые взгляды Мди…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти два пентхауса могут похвастаться беспрепятственным и гарантированным видом на ландшафт з…
Цена по запросу
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Пентхаус в Xemxija, Мальта
Пентхаус
Xemxija, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время разрабатывается, предлагая потрясающий вид на море на границе Xemxija и за…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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