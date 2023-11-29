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Пентхаусы в Northern Region, Мальта

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penthouse…
€450,000
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Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
€380,000
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Пентхаус 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 6/6
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
€615,000
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Пентхаус 3 спальни в Меллиха, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 7
Потрясающий, меблированный дуплекс PENTHOUSE с полноразмерным бассейном на крыше & nbsp, с п…
€980,000
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Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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