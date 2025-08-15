Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Paola, Мальта

10 объектов найдено
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный пентхаус, расположенный в тихом жилом районе в Паоле. Размещение включает…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Три пентхауса, состоящие из жилой и столовой кухни 2 спальни и 2 ванные комнаты Продается в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор пентхаусов с 1 спальней, которые будут продаваться в форме раковины.•Начиная с E120,00…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Для продажи в Паоле доступны 4 пентхауса.•Оригинальный, сложный и интригующий проект в одном…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Не упустите возможность приобрести этот потрясающий пентхаус, расположенный в желательном ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта потрясающая недвижимость Penthouse, расположенная в очаровательном городе Паола, теперь …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
1 спальные пентхаусы в Паоле. Строительство - планируется завершить к июлю 2025 года Рядом с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с одной спальней продается в форме раковины, расположенной в Паоле, обращенной к зо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Паола - Угол Пентхауса с внешней площадью 70 кв.м., состоит из кухни с открытым планом, гост…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус, расположенный в Паоле, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство…
Цена по запросу
Оставить заявку
