Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Southern Region
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Southern Region, Мальта

Корми
18
Birzebbuga
10
Zebbug
11
Зуррик
8
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
93 объекта найдено
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный дуплексный пентхаус в Хамруне, очень центральный, но в довольно большой област…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Qrendi, Мальта
Пентхаус
Qrendi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с 3 спальнями в Кренди очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Зуррике предлагает роскошный и просторный жилой опыт с 3 спальня…
Цена по запросу
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот красивый пентхаус в самом сердце Корми является идеальной возможностью для инвестиций и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Ghaxaq, Мальта
Пентхаус
Ghaxaq, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Новые на рынке 2 пентхауса в Гаксаке. Недвижимость состоит из кухни открытого плана, гостино…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Дизайнер с 2 спальнями Пентхаус расположен в спокойном и лучшем районе Корми, граничащем с М…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус в этом спокойном районе Бирзеббугии. Размещение включает в себя просторную …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Ghaxaq, Мальта
Пентхаус
Ghaxaq, Мальта
Новый пентхаус На рынке в Ghaxaq две спальни с люксом, ванная комната, кухня / гостиная / ст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Разработанный для улучшения вашей жизни, этот потрясающий пентхаус 163 SqM является частью р…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Hamrun - Penthouse с открытой планировкой кухни / гостиной / столовой, 2 спальни в основном …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Siggiewi, Мальта
Пентхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Большой законченный пентхаус с собственным воздушным пространством в новом блоке в Сиггиви. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Safi, Мальта
Пентхаус
Safi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасно законченный пентхаус площадью 212 кв.м., расположенный в этой мирной деревне Сафи.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Корми, очень центральный и близкий ко всем удобствам, это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус в небольшом квартале будет продаваться готовой, включая ванные комнаты и внутренние…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Ghaxaq, Мальта
Пентхаус
Ghaxaq, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время Penthouse находится в этом тихом жилом районе Гаксака. Размещение включает…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Luqa, Мальта
Пентхаус
Luqa, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в самом сердце Луки близок ко всем удобствам и обслуживается лифтом в хорошо сохран…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ZEBBUG - NEW ON THE MARKET - 134 кв.м с открытой площадью около 30 кв.м. Пентхаус, являющийс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Siggiewi, Мальта
Пентхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
170-172 кв.м. высококачественная отделка, за исключением ванных комнат и дверей. Большой отк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время по плану на выбор от 1 до 2 спален Пентхаусы в тихом районе в Хамруне. Про…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Эта 1 спальня Пентхаус является частью новой предстоящей резиденции в Хамруне и продается по…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Бирзеббуга - Пентхаус. При входе вы найдете просторную кухню / гостиную и столовую Open Plan…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный дуплексный пентхаус в Хамруне, очень центральный, но в довольно большой област…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-спальный пентхаус в Зуррике. Это свойство включает в себя проживание / кухню / столовую, 3…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Luqa, Мальта
Пентхаус
Luqa, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Приятный пентхаус площадью 145 квадратных метров, расположенный в Луке, недалеко от всех удо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Ghaxaq, Мальта
Пентхаус
Ghaxaq, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте роскошь жизни в прекрасном городе Гаксак с этим потрясающим пентхаусом. Обладая 2 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Бирзеббуге предлагает красивые виды на море. Продажа частично меблированной и гот…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный 132 кв.м полностью меблированный пентхаус имеет большую кухню / гостиную / с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Siggiewi, Мальта
Пентхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 1
Пентхаус, расположенный в Сиггиви, состоящий из кухни с открытым планом, гостиной с 3 спальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Luqa, Мальта
Пентхаус
Luqa, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус Luqa 2 продается по плану с видом на ODZ Продается полуфабрикат по плану 90м2 внут…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очень просторный квадратный пентхаус с большими открытыми площадками на рынке за €255,000.••…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти