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Пентхаусы в Сан Джулианс, Мальта

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
в месяц
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