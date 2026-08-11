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Пентхаусы в Сане Джулианс, Мальта

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16 объектов найдено
Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями, расположенный в отличном районе Ta Giorni St Julians, идеально подхо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый на рынке Прекрасный и яркий Duplex Penthouse в очень востребованном районе Сент-Джулиа…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная, 3 спальня, пентхаус в отличном месте в Сент-Джулианс. Недвижимость в настоящее в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающий пентхаус, построенный более чем на 400 кв.м., с прекрасным видом на море с интер…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Портомасо Роскошно законченный и меблированный Penthouse 500 кв.м. с захватывающим видом на …
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
154sqms Пентхаус, расположенный в очень хорошем месте в St Julians Accommodation, включает в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный угловой пентхаус с оберткой вокруг террасы, состоящий из 2 спален на с костюмом, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ультра-люкс Пентхаус с бассейном джакузи, наслаждаясь выдающимися видами Portomaso Marina с …
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Пентхаус шестого этажа площадью 106 кв.м., состоящий из кухни. гостиная и столовая, 3 спальн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошный Duplex Penthouse с собственной палубной площадью, расположенной примерно на 230 кв…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дизайнер закончил дуплекс Пентхаус с беспрепятственным видом на Слиму и бухту Баллута Соврем…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время на план 3 спальня Penthouse Property состоит из входного зала 3 с двумя сп…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Seafront Penthouse предлагается для продажи по плану в отличном месте Spinola Bay 1 с двухко…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Все еще на Плане, но будет готов через год, Пентхаус расположен недалеко от отеля. Деревня с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Жемчужина в сердце Сент-Джулианса в двух шагах от пентхауса Spinola Bay Duplex Penthouse пло…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно завершено Пентхаус, расположенный в этом самом престижном районе Портомасо Полность…
Цена по запросу
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