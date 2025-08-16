Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Birżebbuġa
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Birzebbuga, Мальта

Пентхаус Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококлассный 3-спальный пентхаус площадью 159 кв.м., расположенный в тихом жилом районе в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
2 спальни, 1 ванная комната, открытый план, задние и передние балконы
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Дуплексный пентхаус в Бирзеббугии, расположенный на четвертом и пятом этажах, состоящий из к…
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в дом своей мечты в очаровательном приморском городе Бирзеббугия. Этот потр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый пентхаус, состоящий из кухни / столовой и гостиной открытого плана, 3 спаль…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очень просторный квадратный пентхаус с большими открытыми площадками на рынке за €255,000.••…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус на окраине Бирзеббуги 3 спальни 2 террасы Блок из четырех
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус в этом спокойном районе Бирзеббугии. Размещение включает в себя просторную …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Бирзеббуга - Пентхаус. При входе вы найдете просторную кухню / гостиную и столовую Open Plan…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Бирзеббуге предлагает красивые виды на море. Продажа частично меблированной и гот…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти