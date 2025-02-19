Жилой комплекс Вилла от Radisson Resort на первой линии океана

Мальдивы
от
$450,000
BTC
5.3526604
ETH
280.5558172
USDT
444 908.0276238
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35111
Дата обновления: 09.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Мальдивы

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Вилла находится на Мальдивах, Остров Тулусду

Вилла на первой линии в отельном комплексе Radisson Resort категории Upscale, который расположен на первой линии океана, среди лагун с кристально-чистой водой.

Каждый юнит — видовой, с прямым обзором на океан и закаты.

25 минут на скоростной лодке от международного аэропорта Мале

Leasehold 50 + 49 лет

Характеристика проекта:

• 97 отельных номеров от 34 м²

• 41 наземные виллы с выходом к океану

• 2 конференц-зала и meeting-room — общая площадь 170 м²

• Развлекательная и коммерческая инфраструктура — более 2 000 м²

• Стоимость юнитов отельного блока — от € 249 000

• Стоимость вилл — от € 450 000

Инфраструктура:

Отель объединяет современный стиль и полную курортную инфраструктуру:

• Панорамный ресторан и терраса с видом на океан

• Лобби-бар и коворкинг-зона

• Кинотеатр и media-room

• Бутик и шоурум локальных брендов

• Детская игровая комната

• Фитнес-центр и outdoor-зона для йоги

• SPA-комплекс и терраса релаксации

• Игровая зона и lounge-пространства

• Плавучий ресторан над водой

• Плавучий SPA-комплекс

• Конференц-залы и переговорная комната

Окружение:

Белоснежные пляжи, коралловые лагуны и прозрачная бирюзовая вода. Поблизости — топовые серф-споты, мангровые заросли и зоны для снорклинга и дайвинга. Островная экосистема с морскими черепахами и тропической фауной.

▌ Инвестиционный проект отеля на Мальдивах: подробный разбор Перед вами предложение о вложении в строящийся upscale-отель на Мальдивах под управлением международного lifestyle-бренда. Проект реализуется компанией обладающей значительным (80 лет) опытом в девелопменте.

Вот ключевые аспекты, которые стоит выделить.

▌ 1. Суть предложения - Формат: долевое владение отелем — частные инвесторы могут стать совладельцами объекта. - Сегмент: upscale (средний ценовой сегмент между бюджетным и luxury). - Локация: остров Тулусду, рядом с главным международным аэропортом Мальдив (Велана), что обеспечивает высокую транспортную доступность. - Управление: международный бренд №1 в сегменте lifestyle-отелей, что гарантирует стандарты сервиса и маркетинга.

▌ 2. Почему Мальдивы — перспективный рынок - Туристический рост: за последние 10 лет турпоток ежегодно увеличивался на 7,5%. В 2022 году страна вернулась к доковидным показателям. - Высокий вклад туризма: туризм формирует около 30% ВВП страны. - Премиальная аудитория: большинство гостей — обеспеченные туристы из стран G20, средний чек — $512 в день. - Ограниченность предложения: только 185 из 1190 островов обитаемы, строительство новых отелей строго регулируется, что ограничивает конкуренцию. ▌ 3. Преимущества проекта - Уникальная ниша: на Мальдивах почти нет upscale-отелей, большинство новых объектов — luxury. Это создаёт дефицит предложения для аудитории, готовой платить $200–350 за ночь. - Локация Тулусду: - 30 минут на спидботе от аэропорта (экономия на трансфере до $700 по сравнению с удалёнными атоллами). - Серфинг мирового уровня (Cokes и Chickens — известные споты). - Дайвинг и наблюдение за акулами прямо у отеля. - Обитаемый остров с готовой инфраструктурой (энергосети, вода, жильё для персонала), что снижает операционные расходы на 40%. - Международное управление: сетевой бренд обеспечивает заполняемость на 18–25% выше и средний тариф на 30–40% выше по сравнению с несетевыми отелями.

▌ 4. Экономические показатели - Доходность от аренды: заявлено 12–14% годовых. - Высокая заполняемость: upscale-сегмент лидирует по загрузке (72% против 65% у luxury и 58% у бюджетных отелей). - RevPAR (выручка на номер): на Мальдивах выше, чем на Сейшелах, Канарах и Карибах ($310 против $205, $145 и $230 соответственно).

▌ 5. Инвестиционные гарантии и правовая база - Законодательство: базируется на британской системе, признанной во всём мире. - Защита инвестиций: предусмотрены международные соглашения (например, ICSID), отдельный правовой режим для бизнеса. - Форма владения: инвестор получает долю в объекте недвижимости с leasehold-землёй, договор аренды зарегистрирован и одобрен государством.

▌ 6. Конкурентная среда и крупные игроки - На рынке уже работают Hilton, Marriott, Four Seasons, Aman Resorts и др. - Крупные инвестиции в девелопмент Мальдив осуществляют китайские и арабские компании (более $4,7 млрд только в строительство).

▌ 7. Целевая аудитория и спрос - Более 40% туристов ищут именно upscale-предложения (дневной бюджет $200–350). - Средний срок пребывания — 7,9 ночи (выше, чем в ОАЭ или Турции).

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Похожие комплексы
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Каафу, Мальдивы
от
$264,215
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Каафу, Мальдивы
от
$264,215
Вы просматриваете
Жилой комплекс Вилла от Radisson Resort на первой линии океана
Мальдивы
от
$450,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Показать все Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Каафу, Мальдивы
от
$264,215
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции. Условия инвестиций: ROI аренда 10% - гарантия! Инвестиции начинают работать на Вас…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Показать все Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Каафу, Мальдивы
от
$264,215
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции. Условия инвестиций: ROI аренда 10% - гарантия! Инвестиции начинают работать на Вас…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
