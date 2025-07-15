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Продажа новостроек на Мальдивах

Каафу
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Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых! Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых! Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Каафу, Мальдивы
от
$191,430
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Беспрецедентная возможность стать совладельцем отеля на Мальдивах под управлением бренда №1 в сегменте lifestyle. Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом…
Агентство
Smart Home
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