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Апарт-отель Гарантированный доход 10% годовых! Инвестиции в отельные номера на Мальдивах

Каафу, Мальдивы
от
$191,430
BTC
2.2770245
ETH
119.3485880
USDT
189 264.1023486
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26976
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Мальдивы
  • Область / штат
    Каафу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Беспрецедентная возможность стать совладельцем отеля на Мальдивах под управлением бренда №1 в сегменте lifestyle.

Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции.

Условия для участия инвесторов:

Гарантированный доход от аренде 10% годовых на 3-и года - от 16.400 EUR в год.

В продаже отельные номера от 164.000 EUR

Долевое участие:

  • 17% годовых при вложении от 300 000 USD
  • 20% годовых при вложении от 500 000 USD

Ваш доход: до 60% на вложенные средства за 3 года или от 153.000 USD.

Станьте совладельцем эксклюзивного отеля на Мальдивах!

Отель будет построен на одном из немногих заселённых островов - Тулусду, North Malé Atol с наличие существующей инфраструктуры: энергосети, вода, канализация, логистика, жильё для персонала.

Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★

Средний чек за ночь - от $60 до $120, в зависимости от сезона и условий размещения.

Это место выбирают серферы, дайверы и диджитал-номады, которым важна аутентичность, близость к волнам и доступная цена.

Комплекс станет первым проектом высокого уровня в этом районе - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★. Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.
 

По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:

  • на 18-25% выше заполняемость, чем несетевые и по-name объекты
  • на 30-40% выше ADR (средний тариф за номер) в сопоставимых категориях
  • Прозрачные стандарты сервиса, маркетинга и отчетности

Форматы размещения:

  • ~160 стандартных номеров в 6-этажном high-tech отеле на берегу
  • Базовая типология номера: 24 м2 + 6 м2 балкон
  • Дополнительные категории с увеличенной площадью y
  • ~60 вилл на воде с приватными террасами
  • Площадь: 50 м2
  • Прямой спуск в лагуну, классическая курортная конфигурация
  • Повышенный средний чек, высокая окупаемость

Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:

  • Проект реализуется в диапазоне 200$ -350$ за номер и 400$ -600$ за виллу.
  • Это наименее насыщенный сегмент мальдивского рынка, где спрос стабильно превышает предложение, а загрузка традиционно выше, чем в luxury и budget-форматах (STR Global, 2023).

Доходность от аренды 15%-18%

  • Максимальная операционная эффективность благодаря бренду, профессиональному управлению и сформированному туристическому потоку обеспечивает доходность выше среднего уровня для курортов.

Местонахождение на карте

Каафу, Мальдивы

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Апарт-отель Гарантированный доход 10% годовых! Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Каафу, Мальдивы
от
$191,430
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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