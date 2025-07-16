Апарт-отель Гарантированный доход 10% годовых! Инвестиции в отельные номера на Мальдивах

Беспрецедентная возможность стать совладельцем отеля на Мальдивах под управлением бренда №1 в сегменте lifestyle.

Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции.

Условия для участия инвесторов:

Гарантированный доход от аренде 10% годовых на 3-и года - от 16.400 EUR в год.

В продаже отельные номера от 164.000 EUR

Долевое участие:

17% годовых при вложении от 300 000 USD

20% годовых при вложении от 500 000 USD

Ваш доход: до 60% на вложенные средства за 3 года или от 153.000 USD.

Станьте совладельцем эксклюзивного отеля на Мальдивах!

Отель будет построен на одном из немногих заселённых островов - Тулусду, North Malé Atol с наличие существующей инфраструктуры: энергосети, вода, канализация, логистика, жильё для персонала.

Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★

Средний чек за ночь - от $60 до $120, в зависимости от сезона и условий размещения.

Это место выбирают серферы, дайверы и диджитал-номады, которым важна аутентичность, близость к волнам и доступная цена.

Комплекс станет первым проектом высокого уровня в этом районе - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★. Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.



По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:

на 18-25% выше заполняемость, чем несетевые и по-name объекты

на 30-40% выше ADR (средний тариф за номер) в сопоставимых категориях

Прозрачные стандарты сервиса, маркетинга и отчетности

Форматы размещения:

~160 стандартных номеров в 6-этажном high-tech отеле на берегу

Базовая типология номера: 24 м2 + 6 м2 балкон

Дополнительные категории с увеличенной площадью y

~60 вилл на воде с приватными террасами

Площадь: 50 м2

Прямой спуск в лагуну, классическая курортная конфигурация

Повышенный средний чек, высокая окупаемость

Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:

Проект реализуется в диапазоне 200$ -350$ за номер и 400$ -600$ за виллу.

Это наименее насыщенный сегмент мальдивского рынка, где спрос стабильно превышает предложение, а загрузка традиционно выше, чем в luxury и budget-форматах (STR Global, 2023).

Доходность от аренды 15%-18%