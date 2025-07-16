Апарт-отель Гарантированный доход 10% годовых! Инвестиции в отельные номера на Мальдивах

Беспрецедентная возможность стать совладельцем отеля на Мальдивах под управлением бренда №1 в сегменте lifestyle.
Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции.
Условия для участия инвесторов:
Гарантированный доход от аренде 10% годовых на 3-и года - от 16.400 EUR в год.
В продаже отельные номера от 164.000 EUR
Долевое участие:
Ваш доход: до 60% на вложенные средства за 3 года или от 153.000 USD.
Станьте совладельцем эксклюзивного отеля на Мальдивах!
Отель будет построен на одном из немногих заселённых островов - Тулусду, North Malé Atol с наличие существующей инфраструктуры: энергосети, вода, канализация, логистика, жильё для персонала.
Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★
Средний чек за ночь - от $60 до $120, в зависимости от сезона и условий размещения.
Это место выбирают серферы, дайверы и диджитал-номады, которым важна аутентичность, близость к волнам и доступная цена.
Комплекс станет первым проектом высокого уровня в этом районе - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★. Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.
По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:
Форматы размещения:
Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:
Доходность от аренды 15%-18%