  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Саласпилс
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Саласпилсе, Латвия

Рига
16
Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Показать все Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Саласпилс, Латвия
от
$314
Год сдачи 2021
Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комната…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти