Квартиры в новостройках в Marupe, Латвия

Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Марупе, Латвия
от
$813
Год сдачи 2021
Lindenholma – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной …
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Марупе, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оце…
