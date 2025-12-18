  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Salaspils novads
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Salaspils novads, Латвия

Salaspils pagasts
3
Саласпилс
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Показать все Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Латвия
от
$18,630
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Капсулы BIWI MEDIUM - это современный гостиничный формат. Одна капсула представляет собой отдельную жилую коробку, способную обеспечить комфортный отдых или рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для о…
Застройщик
Vithaus
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Показать все Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Salaspils pagasts, Латвия
от
$25,261
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
BIWI BIG - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬ…
Застройщик
Vithaus
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Показать все Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Salaspils pagasts, Латвия
от
$15,341
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
BIWI MINI - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. В оборудованной технологической капсуле BIWI MINI установлены две кровати, ванная комната с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: …
Застройщик
Vithaus
Оставить заявку
OneOne
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Показать все Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Саласпилс, Латвия
от
$314
Год сдачи 2021
Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комната…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти