  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Marupes novads
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Marupes novads, Латвия

Marupes pagasts
2
Marupe
2
Babites pagasts
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Показать все Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Dzilnuciems, Латвия
от
$1,394
Только сейчас сэкономьте до 200 евро в месяц заключая договор на 2 года при стоимости аренды 1200 евро. Добро пожаловать в первый Энергоэффективный поселок в непосредствнной близи от Риги и Пинки, всего в 15 минутах от Юрмалы. Jurmala Outlet Village, King's колледж, Международная школа Exupe…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Показать все Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Марупе, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оце…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Показать все Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Марупе, Латвия
от
$813
Год сдачи 2021
Lindenholma – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной …
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
John TaylorJohn Taylor
На карте
Realting.com
Перейти