Квартиры в новостройках в Salaspils pagasts, Латвия

Рига
16
Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Показать больше
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Salaspils pagasts, Латвия
от
$15,341
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
BIWI MINI - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. В оборудованной технологической капсуле BIWI MINI установлены две кровати, ванная комната с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: …
Застройщик
Vithaus
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Salaspils pagasts, Латвия
от
$25,261
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
BIWI BIG - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬ…
Застройщик
Vithaus
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Латвия
от
$18,630
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Капсулы BIWI MEDIUM - это современный гостиничный формат. Одна капсула представляет собой отдельную жилую коробку, способную обеспечить комфортный отдых или рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для о…
Застройщик
Vithaus
Оставить заявку
