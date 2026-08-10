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Коммерческая недвижимость в Риге, Латвия

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213 объектов найдено
Доходный дом 749 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 749 м²
Рига, Латвия
Площадь 749 м²
Количество этажей 3
Престижное расположение здания делает его особенно привлекательным для инвестиционного разви…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 672 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 672 м²
Рига, Латвия
Площадь 672 м²
Предлагаем на продажу коммерческие помещения в эксклюзивном месте общей площадью 672,1 м2, к…
$2,70 млн
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Офис 3 013 м² в Рига, Латвия
Офис 3 013 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 013 м²
Этаж 4/4
На земельном участке площадью 746 м.кв. расположено 4-х этажное здание с подвальным этажом п…
$7,56 млн
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TekceTekce
Производство 7 400 м² в Рига, Латвия
Производство 7 400 м²
Рига, Латвия
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
$4,19 млн
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Магазин 228 м² в Рига, Латвия
Магазин 228 м²
Рига, Латвия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Коммерческое помещение с витринами в центре - улица Бривибас 133. Оживленная улицы, большо…
$211,401
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Коммерческое помещение 660 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 660 м²
Рига, Латвия
Площадь 660 м²
Этаж 1/1
Продажа новых отапливаемых складских помещений площадью 660 кв. метров возле станции Золитуд…
$974,697
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Коммерческое помещение 302 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 302 м²
Рига, Латвия
Площадь 302 м²
Продается действующее торговое помещение для коммерческой деятельности под магазин, салон, в…
$721,566
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Доходный дом 581 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 581 м²
Рига, Латвия
Число комнат 12
Площадь 581 м²
Этаж 3/3
Уникальное предложение - Домовладение в очень выгодном месте, почти на самом перекрётске ули…
$1,28 млн
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Офис 220 м² в Рига, Латвия
Офис 220 м²
Рига, Латвия
Площадь 220 м²
Продается эксклюзивный угловой ресторанный зал в Старой Риге на набережной 11 ноября 9 (возл…
$763,135
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Магазин 357 м² в Рига, Латвия
Магазин 357 м²
Рига, Латвия
Площадь 357 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
$1,68 млн
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Доходный дом 664 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 664 м²
Рига, Латвия
Площадь 664 м²
Этаж 4/4
Продается дом в самом сердце Старой Риги, на ул. Пелду. Здание было построено в 1890 г. и и…
$821,837
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Коммерческое помещение 70 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 70 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Продаётся коммерческое помещение в одном из лучших районов центра Риги — на углу улиц Марияс…
$91,102
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Коммерческое помещение 6 780 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 6 780 м²
Рига, Латвия
Площадь 6 780 м²
Предлагаем на продажу доходную недвижимость, которая находится в спальном активном районе го…
$5,28 млн
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Отель 1 094 м² в Рига, Латвия
Отель 1 094 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 094 м²
Продаются помещения общей площадью 1'094 м2, расположенные на 3-6 этажах в здании по соседст…
$2,52 млн
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Metropolis Group
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Коммерческое помещение 220 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 220 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Дом с улицы, вход со двора и улицы, вход с улицы, платная стоянка, санузел раздельный, центр…
$840,877
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Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
$1,75 млн
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Продаётся участок. На данный момент используется как платная автостоянка. На участке также р…
$233,257
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Доходный дом 697 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 697 м²
Рига, Латвия
Площадь 697 м²
Этаж 7/7
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
$1,61 млн
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Этаж 1
Продаётся коммерческое помещение, занимающее целиком первый этаж исторического здания, распо…
$524,829
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 2 279 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 2 279 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 279 м²
Количество этажей 3
Коммерческое здание в Пурвциемсе, которое в данный момент используется под торговый центр. З…
$2,28 млн
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Производство 5 346 м² в Рига, Латвия
Производство 5 346 м²
Рига, Латвия
Число комнат 13
Площадь 5 346 м²
Этаж 1/2
Продажа коммерческого объекта на улице Балта 3 Продается коммерческий объект, идеально подх…
$741,867
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Коммерческое помещение 70 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 70 м²
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Фасадный дом, вход со двора и улицы, окна на улицу, изолированные комнаты, санузел общий, це…
$360,876
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Коммерческое помещение 230 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 230 м²
Рига, Латвия
Площадь 230 м²
Этаж 1/6
Продается объект в самом центре на 1-ом этаже - прекрасное место для ресторана, бистро, пицц…
$989,244
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Коммерческое помещение 122 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 122 м²
Рига, Латвия
Площадь 122 м²
Этаж 1/7
Здание полностью реконструировано и реставрировано, новые несущие конструкции, сохраняя его …
$707,019
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Доходный дом 317 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 317 м²
Рига, Латвия
Площадь 317 м²
Количество этажей 5
Продаем доходный дом в Старой Риге!Недвижимость находится в тихой зоне Старой Риги между ул.…
$2,33 млн
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Инвестиционная 3 722 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 3 722 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 722 м²
Продаётся многофункциональное здание под инвестиции и редевелопмент в Риге (Мангали). Капита…
$616,823
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Коммерческое помещение 2 094 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 2 094 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 094 м²
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
$5,77 млн
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Продаётся земельный участок 2195 м² в районе Дарзциемс, г.Риги, в квартале улиц Ницгалес, Да…
$229,018
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Коммерческое помещение 4 670 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 4 670 м²
Рига, Латвия
Площадь 4 670 м²
Складское здание с офисом на ул. Катлакална площадью 4670 кв.из которых склад 3889м2, офис 4…
$2,08 млн
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Коммерческое помещение 926 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 926 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 926 м²
Этаж 6
На продажу предлагается мансардный этаж 6-ти этажного жилого дома в Упиша пассаже, улица Дзи…
$353,894
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VIP REAL
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