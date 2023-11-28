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Коммерческая недвижимость в Риге, Латвия

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270 объектов найдено
Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 6 674 м²
Продаётся складское помещение с новым офисным зданием. Описание: - Общая площадь зданий:…
€1,30 млн
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 2 812 м²
Продается комплекс в районе ул.Краста, состоящий из четырёх-этажного здания и спортивного ко…
€1,65 млн
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 5 000 м²
Латвия Рига Рыбный консервный завод Выгодное предложение для инвес…
€9,00 млн
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 3 717 м²
€3,00 млн
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
О недвижимости - дом со стороны улицы, все коммуникации, все удобства, окна на улицу, закрыт…
€55,000
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Коммерческая 1 комната в Рига, Латвия
Коммерческая 1 комната
Рига, Латвия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Продаются помещения в центре Риги, с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Пом…
€27,900
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 4 501 м²
Количество этажей 2
€1,20 млн
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Коммерческая 8 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 647 м²
Этаж 2/2
€695,000
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Коммерческая 8 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 513 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - Фасад здания Югендстиль, реновированное здание
€1,50 млн
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Коммерческая 2 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/6
Эксклюзивные, просторные, роскошные квартиры с 1 - 5 спальнями, кабинетом, несколькими сануз…
€640,000
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
Этаж -1/4
Дом и экстры дома - дом во дворе, все коммуникации. Территория - тихое место, место для парк…
€24,500
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Дом и экстры дома - реновированное здание, pеставрированный дом, все коммуникации, все удобс…
€119,500
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Территория - удобное транспортное сообщение, доступ на грузовом транспорте, развитая инфраст…
€864,000
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Коммерческая 7 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 7 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 7
Площадь 214 м²
Этаж 1/6
Дом и экстры дома - новый проект, все удобства, все коммуникации, окна на улицу. Территория …
€158,360
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/6
€320,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 154 м²
Этаж 1/4
€193,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - дом с улицы, все коммуникации, все удобства, терраса, сауна, бассейн, ок…
€56,000
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Коммерческая 8 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 219 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, все удобства, окна на обе стороны, ремон…
€305,000
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж 4/6
Дом и экстры дома - дом с улицы, фасадный дом, все коммуникации, лифт, окна на обе стороны, …
€172,050
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Этаж -1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, незавершенное строительство. Территория …
€41,500
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Фасадный дом, место для парковки, вход с улицы, изолированные комнаты, санузел раздельный, ц…
€59,000
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/5
Фасадный дом, вход со двора и улицы, изолированные комнаты, санузел раздельный, высокие пото…
€840,000
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Коммерческая 6 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 6 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 6
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Фасадный дом, вход со двора и улицы, окна на улицу, изолированные комнаты, санузел общий, це…
€309,000
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Коммерческая 11 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 11 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 11
Площадь 762 м²
Этаж 1
Фасадный дом, место для парковки, терраса, сауна, изолированные комнаты, смежные комнаты, с…
€450,000
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Коммерческая 1 комната в Рига, Латвия
Коммерческая 1 комната
Рига, Латвия
Комнаты 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/5
Продам ресторанное помещение в тихом центре Риги. Здание в процессе реновации. Дом и экстры…
€194,000
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Коммерческая 1 комната в Рига, Латвия
Коммерческая 1 комната
Рига, Латвия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
€142,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Действующий итальянский ресторан самом сердце туристической Риги, на пересечении Старого гор…
€349,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 193 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - дом с улицы, фасадный дом, все коммуникации, окна на обе стороны. Террит…
€230,000
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Коммерческая 2 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Продается светлое помещение под офис на втором этаже, удобное месторасположение, вход с улиц…
€72,000
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/6
Продается помещение под офис, которое включает в себя: 1. Помещение секретаря. 2. Кабинет ру…
€145,000
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