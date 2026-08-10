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Магазины в Риге, Латвия

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28 объектов найдено
Магазин 228 м² в Рига, Латвия
Магазин 228 м²
Рига, Латвия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Коммерческое помещение с витринами в центре - улица Бривибас 133. Оживленная улицы, большо…
$211,401
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Магазин 357 м² в Рига, Латвия
Магазин 357 м²
Рига, Латвия
Площадь 357 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
$1,68 млн
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Магазин 231 м² в Рига, Латвия
Магазин 231 м²
Рига, Латвия
Площадь 231 м²
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
$1,09 млн
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TekceTekce
Магазин 45 м² в Рига, Латвия
Магазин 45 м²
Рига, Латвия
Площадь 45 м²
Продаётся коммерческое помещение в центре в новом проекте "Катринас пагалмс" Piena iela 2…
$79,863
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Metropolis Group
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Магазин 4 500 м² в Рига, Латвия
Магазин 4 500 м²
Рига, Латвия
Площадь 4 500 м²
Продаётся многофункциональный коммерческий объект в центральной части Риги. - под торговлю…
$2,94 млн
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Metropolis Group
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Магазин 92 м² в Рига, Латвия
Магазин 92 м²
Рига, Латвия
Площадь 92 м²
Коммерческое помещение в проекте премиум-класса Place4 Находится на оживленном перекрестке …
$376,529
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Магазин 96 м² в Рига, Латвия
Магазин 96 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся коммерческое помещение в центре, в отреставрированном историческом здании Ernes…
$224,555
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Магазин 1 074 м² в Рига, Латвия
Магазин 1 074 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 074 м²
Коммерческое помещение и исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold 2020 года. К…
$5,04 млн
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Магазин 229 м² в Рига, Латвия
Магазин 229 м²
Рига, Латвия
Число комнат 15
Площадь 229 м²
Продаются коммерческие помещения, в центре, угол улицы Андрея Пумпура 5 и улицы Юра Акунанас…
$164,423
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Магазин 100 м² в Рига, Латвия
Магазин 100 м²
Рига, Латвия
Площадь 100 м²
Коммерческое помещение в проекте премиум-класса Place4 Находится на оживленном перекрестке …
$421,957
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Магазин 94 м² в Рига, Латвия
Магазин 94 м²
Рига, Латвия
Площадь 94 м²
Продаётся коммерческое помещение в центре в новом проекте "Катринас пагалмс" Katrīnas dam…
$113,830
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Магазин 102 м² в Рига, Латвия
Магазин 102 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
$384,844
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Магазин 2 279 м² в Рига, Латвия
Магазин 2 279 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 279 м²
Коммерческое здание в Пурвциемсе Здание: - Общая площадь здания - 2279 м2. - Площадь з…
$2,30 млн
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Магазин 119 м² в Рига, Латвия
Магазин 119 м²
Рига, Латвия
Площадь 119 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
$417,870
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Магазин 83 м² в Рига, Латвия
Магазин 83 м²
Рига, Латвия
Площадь 83 м²
Продаётся коммерческое помещение в центре в новом проекте "Катринас пагалмс" Piena iela 2…
$102,177
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Магазин 2 482 м² в Рига, Латвия
Магазин 2 482 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 482 м²
Продаётся коммерческое здание в центре Риги Может быть использовано для ведения широкого…
$5,29 млн
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Магазин 58 м² в Рига, Латвия
Магазин 58 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Торговое помещение на продажу в отреставрированном историческом здании в центре города Er…
$136,001
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Магазин 338 м² в Рига, Латвия
Магазин 338 м²
Рига, Латвия
Площадь 338 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
$1,29 млн
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Магазин 209 м² в Рига, Латвия
Магазин 209 м²
Рига, Латвия
Площадь 209 м²
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
$785,707
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Магазин 222 м² в Рига, Латвия
Магазин 222 м²
Рига, Латвия
Число комнат 8
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
$114,060
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Магазин 83 м² в Рига, Латвия
Магазин 83 м²
Рига, Латвия
Площадь 83 м²
Новый проект состоит из трех домов. Благоустроенный, освещенный двор, с брусчаткой и пешеход…
$102,177
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Магазин 62 м² в Рига, Латвия
Магазин 62 м²
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
$414,581
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Магазин 106 м² в Рига, Латвия
Магазин 106 м²
Рига, Латвия
Площадь 106 м²
Продаётся коммерческое помещение в центре в новом проекте "Катринас пагалмс" Katrīnas dam…
$128,131
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Магазин 957 м² в Рига, Латвия
Магазин 957 м²
Рига, Латвия
Число комнат 20
Площадь 957 м²
Коммерческое здание в районе Петерсала - Андрейсала. Площадь земли: 1 260 кв.м. Общая пл…
$939,560
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Магазин 358 м² в Рига, Латвия
Магазин 358 м²
Рига, Латвия
Площадь 358 м²
Коммерческое помещение с большой террасой в новом проекте «Солярис», Иманта. Solaris - эт…
$117,445
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Магазин 92 м² в Рига, Латвия
Магазин 92 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Продаётся коммерческое помещение в тихом центре, в отреставрированном фасадном здании. Больш…
$411,058
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Магазин 190 м² в Рига, Латвия
Магазин 190 м²
Рига, Латвия
Площадь 190 м²
Коммерческое помещение в центре (190 м2) - Между Blaumaņa iela и Lāčplēša iela. Средняя го…
$352,335
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Магазин 151 м² в Рига, Латвия
Магазин 151 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Коммерческое помещение в центре Риги, в непосредственной близости от Старого города, на ул.М…
$364,080
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