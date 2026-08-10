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Офисы в Риге, Латвия

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17 объектов найдено
Офис 3 013 м² в Рига, Латвия
Офис 3 013 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 013 м²
Этаж 4/4
На земельном участке площадью 746 м.кв. расположено 4-х этажное здание с подвальным этажом п…
$7,56 млн
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Офис 220 м² в Рига, Латвия
Офис 220 м²
Рига, Латвия
Площадь 220 м²
Продается эксклюзивный угловой ресторанный зал в Старой Риге на набережной 11 ноября 9 (возл…
$763,135
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Офис 400 м² в Рига, Латвия
Офис 400 м²
Рига, Латвия
Площадь 400 м²
Красивое, современное офисно-торговое помещение, на одной из самых престижных улиц города Р…
$1,03 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
TekceTekce
Офис 2 132 м² в Рига, Латвия
Офис 2 132 м²
Рига, Латвия
Число комнат 16
Площадь 2 132 м²
Этаж 1/6
Продажа офисных помещений 2'132 м2 (16 офисов) с 20 парковочными местами в отреставрированно…
$3,17 млн
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Офис 6 714 м² в Рига, Латвия
Офис 6 714 м²
Рига, Латвия
Площадь 6 714 м²
Офисное здание на продажу - 8 этажей - общая площадь 6 714 кв.м, в том числе цокольный э…
$6,58 млн
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Офис 4 308 м² в Рига, Латвия
Офис 4 308 м²
Рига, Латвия
Площадь 4 308 м²
Продается офисное здание. - Общая площадь: 5600 м2 (включая подземный паркинг). - Сдаетс…
$19,97 млн
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Офис 200 м² в Рига, Латвия
Офис 200 м²
Рига, Латвия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Коммерческое помещение в оживленном центре Риги Помещение находится в статусе квартирной …
$492,283
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Офис 1 687 м² в Рига, Латвия
Офис 1 687 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 687 м²
Этаж 1/1
Для продажи предлагается успешный торговый центр.Расположенный в одной из самых активных обл…
$4,70 млн
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Офис 320 м² в Рига, Латвия
Офис 320 м²
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 320 м²
Этаж 1/6
Предлагаем на продажу новый офис с полной отделкой в проекте Elizabeth House, который распол…
$938,069
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Офис 132 м² в Рига, Латвия
Офис 132 м²
Рига, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Коммерческое помещение в оживленном центре Риги Помещение находится в статусе квартирной …
$309,115
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Офис 275 м² в Рига, Латвия
Офис 275 м²
Рига, Латвия
Число комнат 8
Площадь 275 м²
Этаж 1/6
$345,774
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Офис 102 м² в Рига, Латвия
Офис 102 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/7
Предлагаем приобрести стильное и полностью оборудованное помещение для бара или кафе в одном…
$1,15 млн
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Офис 930 м² в Рига, Латвия
Офис 930 м²
Рига, Латвия
Площадь 930 м²
Этаж 5/7
На продажу предлогаются офисные помещение на улице Иерику 15.Здание находится неподалёку от …
$1,56 млн
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Офис 400 м² в Рига, Латвия
Офис 400 м²
Рига, Латвия
Площадь 400 м²
Этаж 2/7
Здание, в котором расположен офис, находится на одной из самых престижных улиц города по адр…
$1,17 млн
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Офис 112 м² в Рига, Латвия
Офис 112 м²
Рига, Латвия
Площадь 112 м²
Этаж 1
$191,126
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Офис 3 350 м² в Рига, Латвия
Офис 3 350 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 350 м²
Этаж 1/1
Инвестиционный объект с потенциальным денежным потоком. Здание, расположенное на территории…
$3,52 млн
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Офис 275 м² в Рига, Латвия
Офис 275 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 275 м²
Этаж 1/4
Предлагаем на продажу просторные коммерческие помещения в историческом центре Старого города…
$954,330
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