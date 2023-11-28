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Инвестиционная недвижимость в Риге, Латвия

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13 объектов найдено
Инвестиционная 13 комнат в Рига, Латвия
Инвестиционная 13 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
Этаж 7/7
Предлагаем на продажу проект с красной печатью на 13 квартир в центре Риги, в Упиша Пасаже. …
€350,000
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Инвестиционная с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой в Рига, Латвия
Инвестиционная с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой
Рига, Латвия
Площадь 134 м²
Латвия г.Рига Пакет квартир с гарантированным доходом П…
€214,400
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Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 1 200 м²
Предлагаем приобрести офисное здание (4 этажа) на ул. Лачплеша. Полезная площадь 1100 кв.мет…
€1,80 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 5 650 м²
Предлагаем земельный участок -1936 m2 под строительство проекта в престижном посольскои райо…
€2,00 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Элегантная деревянная усадьба Блока, сохранившаяся до наших дней. ИсторияУсадьба «Блокмуйжа»…
€650,000
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Инвестиционная 156 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная 156 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Комнаты 156
Площадь 6 000 м²
Этаж 6/6
Продажа инвестиционного обьекта в прекрасном месте между Центром города и районам Теика.. На…
€2,50 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести хороший земельный участок, общей площадью 2081 м2. Земля с проектом о…
€600,000
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Инвестиционная с садом, с тренажерным залом, с детской площадкой в Рига, Латвия
Инвестиционная с садом, с тренажерным залом, с детской площадкой
Рига, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
€1,50 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 255 м²
Этаж 4/6
Предлагаем приобрести часть реконструированного здания в Старой Риге! Великолепное расположе…
€814,400
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Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Предлагаем приобрести офисное здание (3 этажа + мансарда) около Замка Света на ул. Валгума…
€2,00 млн
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Инвестиционная в центре города, с видом на город, с детской площадкой в Рига, Латвия
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с детской площадкой
Рига, Латвия
Отличное предложение для инвесторов! На продажу предлагается земельный участок общей площадь…
€645,610
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Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 1 900 м²
Продаётся инвестиционный комплекс, состоящий из двух участков земли.Недвижимость находится …
€800,000
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Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Рига, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Рига, Латвия
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
€2,64 млн
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