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Инвестиционная недвижимость в Риге, Латвия

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9 объектов найдено
Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
$1,75 млн
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Инвестиционная 3 722 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 3 722 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 722 м²
Продаётся многофункциональное здание под инвестиции и редевелопмент в Риге (Мангали). Капита…
$616,823
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Инвестиционная 1 309 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 1 309 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 309 м²
Этаж 1/3
Продаю здание с арендатором  -детский сад Creakids ,  международная сеть(около 500 детсадов …
$1,16 млн
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TekceTekce
Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести хороший земельный участок, общей площадью 2081 м2. Земля с проектом о…
$704,432
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Инвестиционная 35 000 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 35 000 м²
Рига, Латвия
Площадь 35 000 м²
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
$3,07 млн
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Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
$2,79 млн
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Инвестиционная 1 200 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 1 200 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Предлагаем приобрести офисное здание (4 этажа) на ул. Лачплеша. Полезная площадь 1100 кв.мет…
$2,09 млн
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Инвестиционная 1 900 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 1 900 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 900 м²
Продаётся инвестиционный комплекс, состоящий из двух участков земли.Недвижимость находится …
$939,243
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Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Предлагаем отличный земельный участок с самом центре Юрмалы - Майори, на ул. Пилсоню! Проект…
Цена по запросу
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